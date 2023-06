Kam zajít v létě k vodě

Koupaliště s tobogany a dalšími atrakcemi, přírodní nádrže či biotopy. Kdo se v chce v Olomouckém kraji v létě vydat za osvěžením, má pestrý výběr. Podle dosavadních kontrol hygieniků je navíc kvalita vody ke koupání na začátku léta velmi dobrá. Kam se tedy vydat?

Olomouc, letní akvapark

Olomoucký akvapark v Kafkově ulici láká v teplém počasí na pobyt ve venkovní části s třicetimetrovým bazénem o třech plaveckých drahách. Ve víceúčelovém bazénu najdou návštěvníci chrlič a vodní stěnu. Projet se dá na toboganu nebo vodní skluzavce. V dětském bazénku je k dispozici brouzdaliště se splavem, vodním ježkem, skluzavkou a vodní pumpou. Pod otevřenou oblohou se nachází i hřiště s horolezeckou stěnou, lanovou pyramidou, kolotočem a houpačkou.

Celý magazín

Provozní doba: červen – od 10 do 18 hodin, červenec a srpen – od 9 do 19 hodin.

Základní celodenní vstupné: dospělí – 220 Kč, zlevněné vstupné – 190 Kč, děti 7 až 15 let – 170 Kč, děti 4 až 6 let – 140 Kč, děti do 4 let – zdarma.

Olomouc, přírodní koupaliště Poděbrady

Rozsáhlá vodní plocha mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví se nachází přibližně pět kilometrů od Olomouce. Jezero vzniklo těžbou štěrkopísku a patří k nejčistším přírodním koupalištím v kraji. Část břehů je upravena na pláže, okolí jezera je v sezoně udržováno. Občerstvit se můžete v zrekonstruované restauraci s velkou terasou u vody. Jezero je využívané k relaxaci, vodním sportům i rybaření. V létě je v provozu půjčovna lodí a paddleboardů. Páteční večery patří koncertům, které začínají vždy v 19 hodin.

Volně přístupné, bez vstupného, placené parkování.

Plumlovská přehrada

Největší přehrada na střední Moravě leží tři kilometry od Prostějova. Využít lze travnaté pláže i služby dvou blízkých kempů. Vybavené půjčovny umožňují podniknout okružní jízdu po přehradě na lodičce nebo šlapadle. Krajská hygienická stanice upozorňuje, že v průběhu koupací sezony je možný výskyt sinic. Vstupné se neplatí.

Jeseník, koupaliště

Venkovní jesenické koupaliště v Dukelské ulici nabízí návštěvníkům padesátimetrový plavecký bazén, travnaté plochy, tobogan i vířivé prvky, brouzdaliště a dětský bazén nebo hřiště na plážový volejbal. Součástí areálu je také wellness. V areálu jsou nové lavičky, slunečníky a pro nejmenší dětské hrací prvky.

Provozní doba: denně od 9 do 20 hodin.

Základní celodenní vstupné: dospělí – 140 Kč, zlevněné vstupné – 90 Kč, děti do 5 let – zdarma.

Litovel, koupací biotop

Kombinace přírodního koupání a bazénu se zdravou vodou bez chemie čištěnou speciálními rostlinami. Děti i dospělí si užijí zábavní i relaxační prvky, jako jsou skluzavky, masážní trysky, perličková vodní křesla, skokanský můstek, šplhací síť, mechanické vlnobití, vodní hříbek, stříkací delfín Bubu a další.

Novinkou je dětské brouzdaliště pro nejmenší. Ohřev vody bude rychlejší díky výkonným solárním panelům. Nově návštěvníci dostanou také možnost grilovat.

Provozní doba: pondělí až neděle, od 9 do 19 hodin.

Základní celodenní vstupné: dospělí – 80 Kč, zlevněné – 60 Kč, děti do 3 let – 1 Kč.

Mohelnice, pískovna

Při těžbě štěrkopísku vzniklo poblíž Mohelnice rozsáhlé jezero přezdívané Mohelnický bagr. U sousedního Moravičanského jezera je kemp s hřišti na plážový volejbal. Vstupné se neplatí.

Šternberk, koupaliště

Šternberské koupaliště ve Svatoplukově ulici je vybavené plaveckými drahami o délce 25 metrů, dětským brouzdalištěm, toboganem, skluzavkami, hřišti s umělým povrchem (malá kopaná, volejbal, basketbal, tenis). V provozu je i bufet s občerstvením a restaurace. Kamennou pláž doplní nové houpačky i lavičky. Provozní doba: denně od 9 do 20 hodin (od července do 21 hodin). Základní celodenní vstupné: dospělí – 80 Kč, zlevněné – 50 Kč.

Krásné, přehrada

Atraktivní lokalita v katastru Nového Malína nedaleko Šumperku láká na koupání v přehradě i rybaření. Využít lze hřiště nebo půjčovnu šlapadel a lodiček i místní restauraci či autokemp. Původně zemědělská zavlažovací nádrž zabírá plochu téměř deseti hektarů. Vstupné se neplatí.

Uničov, koupaliště

Kdo zamíří na městské koupaliště do Sadové ulice v Uničově, může využít tobogan, skluzavky, oddělenou plaveckou a neplaveckou část, brouzdaliště, bufet s venkovním zastřešeným a nezastřešeným posezením, stolní tenis, sportovní hřiště, basketbalový koš, kuželky, dětské hřiště s kolotočem, houpačkami, pískovištěm a prolézačkou.

Provozní doba: v červnu od pondělí do pátku 13 až 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin, červenec, srpen denně od 9 do 19 hodin.

Základní celodenní vstupné: dospělí – 80 Kč, zlevněné – 40 Kč.

Bozeňov, přehrada

Rekreační areál Bozeňov se dvěma přehradami ke koupání leží osm kilometrů od Zábřehu. Dolní přehrada Na Jahodné je hned vedle kempu. Je vhodná ke koupání s malými dětmi. Vedle přehrady jsou antukové kurty, hřiště na plážový volejbal, dva venkovní stoly na stolní tenis a dětské hřiště s pískovištěm i kiosek. Nedaleká horní přehrada v zalesněném údolí je vyhledávaná těmi, kteří mají rádi procházky a klid.

Za koupání se neplatí, zpoplatněné je ale wellness centrum nebo adrenalin park.

Hranice, koupaliště

V areálu hranického letního koupaliště v Žáčkově ulici najdou vyžití plavci, rodiny s dětmi i ti, kteří hledají prostor pro relaxaci na trávě pod vzrostlými stromy. Mimo bazén jsou zde dvě hřiště na plážový volejbal nebo stůl na stolní tenis. Využít se dají pětadvacetimetrové bazény, relaxační bazén s masážními prvky i mělký bazén pro děti do tří let.

Provozní doba: od 9 do 20 hodin.

Základní celodenní vstupné: dospělí – 110 Kč, zlevněné – 90 Kč, děti do 6 let – 40 Kč.