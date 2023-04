Dačicím se daří, řeší bydlení, opraví Besedu

Přestože se může zdát, že Dačice na Jindřichohradecku působí malým dojmem, rozhodně se to nedá říci o množství pořádaných kulturních akcí, ale třeba i investicích. Na ty radní letos vyčlenili více než třetinu z celého rozpočtu. V plánu jsou tři desítky nejrůznějších projektů. A pokud se podaří získat dotace, bude jich ještě mnohem víc.

Největší městskou investiční akcí letošního roku je pokračování stavebních prací na komunikacích ve čtvrti k Hradišťku. Rekonstrukce začala už loni a hotová by měla být do léta. V rozpočtu je na ni letos vyhrazených 35 milionů korun.

„Druhou velkou investicí je dokončení základní technické infrastruktury pro výstavbu rodinných a řadových domů v lokalitě Za Školou. Předpokládáme, že tam ještě v letošním roce proinvestujeme 32 milionů korun,“ zmínil místostarosta města Jiří Baštář.

Obyvatelé se letos dočkají také výstavby vodovodu z Velkého do Malého Pěčína, která také začala už v loňském roce. „Tím se Malý Pěčín připojí k soustavě Vodovodu Landštejn. Tady předpokládáme náklady ve výši 7,5 milionu korun. Přislíbenou máme třímilionovou dotaci. Zaměříme se také na veřejné osvětlení a na celém území Dačic vyměníme svítidla za úspornější LED světla,“ doplnil místostarosta.

Investice do veřejného osvětlení vyjde na 7,5 milionu korun, z toho sedm milionů pokryje dotace. A díky dotaci vedení města také pořídilo elektromobil pro služební cesty zaměstnanců úřadu. „Dotaci jsme získali také na rekonstrukci kulturního domu Beseda, jde téměř o sedm milionů korun. Opravíme vnitřní prostory a vybudujeme výtah, který zajistí bezbariérový přístup do kina i hlavního sálu. Tato investice nás bez daně vyjde na téměř 13 milionů,“ připomněl Baštář.

Z oblasti školství se plánují třeba přírodní zahrady u škol a školek. Jedním z bodů, které dačická městská rada projednala na svém 9. zasedání, bylo také vyhlášení zadávacího řízení na stavbu přístavby školní družiny v Základní škole B. Němcové. „Jedná se o novostavbu pavilonu školní družiny v místě bývalého shromažďovacího prostoru mezi objekty tělocvičen, gymnázia a spojovací chodby u centrálních šaten. Stavba bude přízemní s plochou střechou, s přímým vstupem z prostoru chodby centrální šatny. Stavba bude tudíž plně bezbariérová,“ upřesnil Baštář.

Bude obsahovat čtyři učebny školní družiny, kabinet, sociální zázemí a víceúčelovou aulu, která bude současně centrálním prostorem celého pavilonu. „Pro zajištění dostatečné úrovně denního osvětlení a vytvoření příjemného prostředí jsou v učebnách, kabinetu a centrální hale navrženy kromě oken i střešní světlíky. Předpokládaná hodnota zakázky činí 17,6 milionu korun bez DPH. Firma by měla začít stavět v červenci,“ dodal starosta města Miloš Novák. Práce potrvají přibližně rok.

Ale to není jediná novinka, na kterou se mohou studenti této základní školy těšit. Přibude tam také speciální jazyková učebna s výukou robotiky. „Jedná se o veřejnou zakázku s pěti částmi, a to – stavební práce, IT technologie, nábytek, robotika a výukové prvky pro jazykovou laboratoř. Celá akce bude náročná i z časových důvodů, neboť bychom ji rádi zahájili poslední týden v červnu a dokončili během letních prázdnin, aby učebna od září mohla přivítat první studenty,“ sdělil Baštář.

Součástí akce bude i rekonstrukce přilehlého kabinetu. „Učebna bude obsahovat robotické sestavy a stavebnice, které umožní moderní výukové metody. Mezi vybavení bude kromě interaktivní tabule patřit i technika umožňující sdílení videa, audia a možnost kontroly pedagoga nad všemi PC. Každý student bude mít vlastní sluchátka a mikrofon, pedagog bude moci pracovat s celou třídou, jednotlivými studenty, případně po skupinkách či v párech,“ naznačil starosta.

Předpokládaná hodnota zakázky činí více než čtyři miliony korun. Na obě akce má město schválenu dotaci z IROP ve výši 80 procent celkových výdajů.

Pro studenty otevřeli 25. března také nové dopravní hřiště. „Cílem výstavby bylo umožnit výuku bezpečnosti v dopravním provozu dětem na dopravním hřišti přímo v Dačicích. Městu byl na jeho výstavbu schválen grant z Krajského investičního fondu v celkové výši tři miliony korun,“ doplnil Novák.

Od 8 do 15 hodin je hřiště určené pro školní výuku přes rezervační systém od Technických služeb Dačice a od 15 do 19 hodin je hřiště otevřené pro veřejnost. Pro organizace a školy, které nejsou zřizovány městem, je cena za pronájem 250 korun na hodinu. „Děti se setkají skoro se všemi možnými situacemi a zařízeními, které jsou i v běžném provozu. Například železniční přejezd, okružní křižovatka, křižovatka řízená světelnými signály, křižovatky s pravidlem pravé ruky, přechody pro chodce, podélné parkování, jednosměrná ulice a podobně. Dále je na hřišti umístěn kontejner se sociálním zařízením a několik laviček,“ popsal Novák. Celkové náklady na výstavbu činily 10,3 milionu korun včetně DPH. Hřiště je přístupné z ulice Antonína Dvořáka.

Minulý rok město otevřelo také workoutové hřiště v místní části Dolní Němčice. „Dále projektujeme multifunkční hřiště do několika místních částí. Každý rok se snažíme doplnit ve městě a v místních částech herní prvky pro děti,“ podotkl. Rozšířený je třeba i skatepark v ulici Za Lávkami, kde zahájí provoz v dubnu.