Zahrádkáři protestují. Místo kolonie chce Liberec park proti povodním

Zahrádky mají tu smůlu, že kolem nich teče Lužická Nisa. „Když jsem se stal před třemi lety náměstkem pro technickou správu města, velmi mě překvapilo, že v plánu protipovodňové ochrany Liberec oproti jiným městům zaostává. Nebylo tu zpracováno vůbec nic. Takže jsme nechali udělat analýzu rizik a následných opatření. Nisa totiž byla v Liberci na konci předminulého století sevřena do žulového koryta, a to je nebezpečné, když přijde velká voda. Nemá se potom kam přirozeně vylít. Takže pak z toho koryta vylítne a napáchá škody. A to je i úsek ve Wintrově ulici,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Zahrádkářskou kolonii tak čeká výhledově likvidace. Místo ní tam vznikne náplavka s lavičkami, povede tudy i cyklostezka. Koryto Nisy se tam také o něco rozšíří. „Měli jsme dvě možnosti. Odstranit zahrádky a na jejich místě buď postavit vysokou betonovou zeď nebo místo zdi udělat protipovodňový park, kam se voda v případě stoleté povodně rozlije a pak zase odteče, aniž by napáchala nějaké výrazné škody,“ upřesnil Šolc.

Zahrádkáři sepisují petici

S tím se ale zahrádkáři nechtějí smířit. Sepisují proto petici. „Zaráží nás hlavně arogance moci, protože jsme se o tom dozvěděli z médií. Nikdo s námi o tom nemluvil. Likvidace historické osady poškodí téměř sedmdesát zahrádkářů a jejich rodiny, které přijdou o léta práce a místo k odpočinku. Zahrádkářství je důležité pro biodiverzitu místa, pěstujeme květiny a stromy, chováme včelstva a pečujeme o půdu. V době, kdy město nemá prostředky ani na údržbu stávající zeleně, nám snahy o zničení kolonie nedávají smysl,“ uvedl předseda tamních zahrádkářů Pavel Mraček.



Zahrádkáři tak navrhují, že si pozemky od města zakoupí a na protipovodňových opatřeních se budou podílet. Podle náměstka Šolce ale není odprodej zahrádek možný. „Ta lokalita je v územním plánu už od 60. let evidována jako území problematické, co se povodní týká. Proto se také zahrádky nikdy neodprodávaly, protože se tam vždy počítalo s protipovodňovými opatřeními. Se zahrádkáři soucítím, ale berme to věcně. Ochrana před povodní má přednost.“

Radnice navíc upozorňuje, že případný zábor zahrádek není teď aktuální. „Pracujeme s asi patnácti návrhy od odborné firmy, jak dané místo řešit. Kdyby mělo dojít k záboru zahrádek, včas se o tom zahrádkáři dozví. Teď to není aktuální téma, je to zbytečně vyhrocené, nikdo nikoho nevyhání,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Nikdy se tu Nisa nevylila, říká pamětnice

Nad touto argumentací se ale pozastavují někteří opoziční zastupitelé. „Město údajně pracuje s řadou návrhů, ale žádný neukázalo. Je to pochopitelné. Vytvoření prostoru pro rozliv vody a zároveň zachování zahrádek je úloha typu kvadratury kruhu. Vedení města jen hraje o čas a čeká, až se situace uklidní,“ okomentoval zastupitel Jindřich Felcman (Zelení).

Zahrádkáři ale nechtějí žít v nejistotě. Chystají se proto na lednové zastupitelstvo. „Předáme petici a předložíme naše návrhy možných opatření, aniž by se zahrádky musely rušit,“ uvedl Mraček. Někteří obyvatelé Wintrovy ulice navíc upozorňují, že Nisa se tam nikdy nevylila. „Jediné místo, kde se Nisa v Liberci vylévá, je o kus dál u fotbalového stadionu. Tady nikdy,“ sdělila postarší žena, která v ulici bydlí.

Protipovodňová opatření mají stát zhruba čtvrt miliardy korun a týkají se celého úseku Lužické Nisy od Kyselky ve Vratislavicích až po Andělskou Horu u Chrastavy. Wintrova ulice spolu s ulicí Okružní až ke Krajskému úřadu a areál Intexu ve Vratislavicích přitom byly vyhodnoceny jako místa, kde by stoletá voda napáchala největší škody.