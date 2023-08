Celebrity naoko škodí, výstava odrazuje od znečišťování a ničení přírody

Herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová zaparkovala kabriolet uprostřed lesa. Zpěvák Jiří Korn si kbelíky nabírá vodu z řeky a přelévá ji do barelu na traktůrku. Jeho kolega z oboru Ben Cristovao mezi stromy a keři založil skládku odpadu. Herec a zpěvák David Kraus si zase v hvozdu vystavěl stěnu z reproduktorů.

„Prohřešky“ českých celebrit nyní dokumentuje výstava ve vestibulu libereckého vědecko-zábavního centra iQLANDIA. Hvězdám za ně ale nehrozí žádné popotahování nebo pokuta. Fotografie, jejichž autorem je Matěj Dereck Hard, jsou stylizované a jejich posláním je upozornit lidi na nevhodné chování v přírodě.

Kampaň nese název Ne! v přírodě a spustil ji pražský magistrát. Kromě výše zmíněných slavných tváří se jich do akce zapojilo ještě dalších osm. Na dvanácti snímcích se skví ještě například kuchař Přemek Forejt, olympijský vítěz v pětiboji David Svoboda, zpěvačka Tonya Graves nebo modelka Kateřina Sokolová.

Každá z tváří má upozornit na konkrétní nevhodné jednání. Kromě zákazu vjezdu motorizovaných prostředků do lesa, nelegálního čerpání vody z vodních toků, odhazování odpadků a rušení klidu hlasitou hudbou, si osvěta bere na paškál třeba zakládání ohňů a kouření, krmení volně žijících zvířat, vandalismus či světelné znečištění.

Kampaň vznikla z potřeby města reagovat na nevhodné chování části návštěvníků pražských lesů a parků. „Každoročně vynaložíme nemalé finance na nápravu škod po nevhodném chování návštěvníků lesů a parků. Ti ale mnohdy ani netuší, že dělají něco špatně, něco, co přírodě škodí. Proto jsme se rozhodli pro tuhle kampaň, abychom na tyto nešvary upozornili,“ uvedla Vendula Audolenská z oddělení enviromentálních projektů pražského magistrátu.

Scény z pražských lesů

Fotky ve stylu pop artu vznikaly přímo v lesích a parcích hlavního města republiky. Autor prací používal techniku, jež využila například vesmírná agentura NASA při misi Apolla 13 na Měsíc. Osobnosti v roli netradičních modelů a modelek jsou na fotografiích bosé, oděné do bílého oblečení.

„Působí tak jako jakýsi přízrak, který vstupuje do přírody snad jen proto, aby na ní parazitoval. Aby si tam dělal přesně a jen to, co chce on. Rozdělal oheň, tam kde je to přísně zakázáno, rušil ten přenádherný klid nebo pohladil mládě srnky… To, že díky tomu třeba zemře, už tento přízrak samozřejmě nezajímá. Důležité je se u toho všeho usmívat, a hlavně si udělat selfie na telefon,“ svěřil se fotograf Matěj Dereck Hard s tím, že jeho dílo je záměrně teatrální a předimenzované, aby upoutalo co největší pozornost.

K fotografiím vznikly také letáky a informační panely, na nichž stojí, proč je některé jednání člověka v přírodě nevhodné i nebezpečné. Například u obrázku zpěváka Matěje Rupperta, který vypouští splašky do řeky, stojí: „Voda v bytě, továrně nebo například v nemocnici se mění. Mění se její teplota, přibývají zbytky z umytého nádobí, obsah záchodu nebo špína opouštějící pračku a mnohdy jde dokonce o toxické látky. Z vody pitné se stává voda odpadní. Její nejobvyklejší cesta je kanalizací do čistírny odpadních vod (ČOV). Mnohé látky, jako jsou například zbytky léků a umělých hormonů, však naše ČOV nezachytí. Na vodní organismy to může mít velmi destruktivní následky. Neblahé účinky těchto látek ve vodě na člověka se předpokládají, ale obvykle se na ně přijde až po letech či desetiletích.“

Příroda jim není lhostejná

Některé z vyfocených celebrit se svěřily, proč jim ochrana přírody není lhostejná. Třeba Jiřího Korna přivádí k šílenství pohled z auta nebo kola směrem do příkopu. „To, co jsou lidi schopní všechno vyhodit z auta, je úplně neuvěřitelné,“ řekl.

Snowboardistka Eva Samková, jež propůjčila svoji osobnost k tématu světelného znečistění, zase sdělila: „Myslím si, že společnost by měla být skromnější, že dost věcí, které máme, a já to mám úplně stejně, nejsou k životu důležité tak, jak si myslíme.“

Liberecká iQLANDIA si výstavu zapůjčila proto, že udržitelnost, klimatické změny nebo chování člověka vůči přírodě je prý pro ni velkým tématem.

„Letos představíme návštěvníkům první šestici exponátů na téma klimatické změny. Například rozšířenou realitu tání ledovců nebo energeticky soběstačného domu. Další exponát přiblíží meandrování řeky, skleníkový efekt nebo uhlíkovou stopu. V následujících letech pak podobných exponátů přibudou desítky,“ popsal Pavel Coufal, ředitel centra.

Výstavu mohou zájemci vidět do 24. srpna. Navštívit ji je možné zdarma, a to každý den od 10 do 18 hodin.