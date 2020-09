Klimatické změny tady byly, jsou a budou, míní lídr SPD Švarc

V minulých krajských volbách jste dostali 5,2 procent hlasů. Jak vidíte své šance letos?

O tom, že SPD letos uspěje v krajských volbách, nepochybuji. Hovoří o tom nejen všechny průzkumy, které byly zatím publikovány, ale zejména nárůst naší členské základny, který je trvalý. Na našich petičních stáncích a dalších akcích se k nám lidé hlásí a mají zájem o náš program. Která politická strana anebo hnutí se tím dnes může pochlubit? O konečném výsledku však rozhodnou až voliči, přičemž se počítá s velmi nízkou účastí zejména kvůli pandemii koronaviru.

Posledně jste kandidovali společně se Stranou práv občanů – Zemanovci. Ti letos nekandidují vůbec. Nebylo by tedy pragmatické spojit s nějakou jinou stranou, tak jako jdou kupříkladu společně TOP 09 a KDU-ČSL?

Za pět let od našeho vzniku jsme udělali obrovský kus práce. V kraji máme ve všech okresech oblastní organizace a další řadu místních organizací se stovkami členů. Jsme v současné době čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem, máme kvalitní členskou základnu a spousty schopných lidí k sestavení vlastní kandidátky. Proto jsme se rozhodli jít vlastní cestou. Voláme po sjednocení stran a hnutí s podobným programem, které opakovaně vyzýváme, aby se připojili k nám.

Můžete stručně nastínit další nejdůležitější programové body, s nimiž jdete do krajských voleb?

Bezpečnost, dostupnost zdravotnictví, podpora bydlení. Mimo tyto stěžejní body vnímáme zásadní problém v rozdílné úrovně kvality života jednotlivých obyvatel kraje. Pro SPD je zásadní, aby byla zabezpečena odpovídající zdravotní péče pro všechny obyvatele kraje stejně, včetně stomatologické pohotovosti 24 hodin sedm dnů v týdnu. Jsme jediný kraj, který nemá elektrifikovanou železniční trať. Přitom přímé železniční spojení z okrajových částí kraje s návazností na Prahu je pro další rozvoj kraje velmi důležité. Tím by se částečně vyřešilo i přetížení stávající silniční dopravní sítě a tím pádem by nebylo nutné tolik krajských peněz na opravy silnic II. a III. tříd, které jsou většinově stále v dezolátním stavu.

Jste jedna z mála stran, která v předvolební kampani příliš neakcentuje problém sucha. Sám jste se vyjádřil, že jde o moderní náboženství, které odvádí pozornost lidí od jiných témat. Můžete upřesnit, jak jste to myslel?

Letošní prázdniny byly nejdeštivější od roku 2014 a klimatické změny tu vždy byly, jsou a budou. To, co však rozpoutali elitáři z EU v kontextu s aktivistkou Gretou Thunbergovou, je doslova hysterie. Nulová uhlíková stopa do roku 2050, kterou EU navrhuje, by však v důsledku pro nás znamenala, že se bude investovat do nesmyslných projektů a nezbude na ty potřebné a pro nás je kvalita života našich občanů jasnou prioritou. V SPD si uvědomujeme a vnímáme problémy zadržování vody v krajině, ale nesouhlasíme s tím, že je to jediný problém, který je potřeba řešit. Uvědomujeme si skutečnost, že pokud u nás v kraji neprší, tak máme problém. V Libereckém kraji máme pouze vodu, která nám naprší, veškerá voda odtéká a žádná jiná nepřitéká. Řešením není výstavba velkých přehrad, ale výsadba remízků, smíšených lesů a náprava poničených lesů. Dále budování mokřadů, tůní, malých rybníčků, suchých poldrů a omezení pěstování monokultur.

Z vašeho programu mě zaujal bod, že chcete prosadit dostupnější zdravotní péči. Mohl byste to konkrétněji rozvést?

Jsou uzavírány jednotlivé části nemocnic kvůli nedostatku zdravotnického personálu a každá druhá sanitka krajské záchranné služby vyjíždí do Frýdlantského výběžku, kde žije téměř 30 tisíc obyvatel. Píše se rok 2020 a nelze občany v okrajových částech kraje je tímto rozdělovat na občany II. kategorie. Vnímáme tento neuspokojivý stav v oblasti zdravotnictví velmi citlivě. Jedná se problém, se kterým se však kraj potýká dlouhodobě díky celkově špatné koncepci zdravotní politiky ze strany státu. To se snaží řešit prostřednictvím fúzí a investic do nemocničních zařízení s krajskou nemocnicí, jejíž je zřizovatelem. Jedná se však o řešení náprav špatných rozhodnutí z minulosti a snahu o řešení dočasné a nikoliv systémové. Pro nás v SPD je důležité, aby kvalitní lékařská péče byla dostupná pro všechny obyvatele kraje na stejné úrovni, a proto se mimo jiné zasadíme o zajištění nepřetržité lékařské a stomatologické pohotovosti minimálně v krajském městě.

Jste člověk profesně spojený s armádou, policií a nyní městskou policií. Máte detektivní agenturu. Trošku bych očekával, že váš volební program bude více zaměřený právě na bezpečnostní témata.

V našich programových prioritách je bezpečnost vnímána jako jedno ze zásadních témat. I proto je v našem volebním programu jako bod číslo jedna Bezpečný kraj s krátkým výčtem zamýšlených opatření. A ano, máte pravdu, že díky své profesní historii je bezpečnost a prevence kriminality jedno z témat, kterým se chci i v budoucnu dále věnovat. Máme však komplexní program pro celou oblast zlepšení práce krajské samosprávy ve prospěch občanů. Slušný a pracující občan je pro SPD na prvním místě.

Zajímal by mě vás názor na koaliční potenciál SPD v krajském zastupitelstvu. Mnohé strany se netají tím, že s vaší stranou spolupracovat nechtějí. S kým si spolupráci představit umíte a s kým ne?

V otázce případného koaličního partnera nejsme předem jednoznačně vyhraněni. Jsme připraveni jednat se všemi politickými subjekty, které v krajských volbách uspějí a se kterými budeme moci v maximální míře prosadit náš politický program.

V Libereckém kraji mají poměrně výsadní postavení Starostové, kteří už dvoje volby po sobě vyhráli a nyní vládnou pohodlnou většinou v koalici s ANO, ČSSD a ODS. Můžete jako opoziční strana zhodnotit čtyřleté panování této krajské vlády?

U této vlády kladně hodnotím vznik vlastního vnitřního dopravce. Kladně také hodnotím dobrou spolupráci s vedením krajského města. Dále pozitivně vnímám postup kraje ve smyslu přijatých opatření proti pandemii koronaviru včetně vyčlenění potřebných krajských výdajů na ochranné pomůcky a hygienické potřeby pro nemocnice, sociální služby a zařízení, kterých je kraj zřizovatelem. Negativně vnímám dlouhodobý neuspokojivý stav silnic II. a III. tříd, které Liberecký kraj převzal v době svého vzniku ve velmi špatném stavu. I přes nemalé investice ve výši 500 milionů korun se nepodařilo jejich stav zlepšit. Neuspokojivý stav je i v oblasti zdravotnictví. Za velmi znepokojující považuji situaci ohledně příhraničního polského hnědouhelného dolu Turów. Veškerá dosavadní jednání kraje s Vládou ČR, ministerstvem životního prostředí a polskou stranu v rámci kompenzačních sanačních řešení zatím konkrétní pozitivní výsledky nepřinášejí. Kraji v této souvislosti chyběla prozřetelnost a prozíravost a dnes si zde Poláci dělají co chtějí. To se musí změnit!

Zaujalo mě, že jste v letech 1992 až 2003 byl policejním inspektorem a později u vojenské policie dokonce náčelníkem 3. oddělení obecné kriminality. To je poměrně zářná kariéra. Proč jste vlastně odešel?

Máte pravdu, že velkou částí mého profesního života tvořila služba u bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky. U těchto složek jsem se vypracoval do vyšších struktur vedení, a to včetně velení a účastí v zahraničních operacích. Za příkladné a iniciativní plnění uložených úkolů jsem byl opakovaně oceněn udělením vysokých rezortních vyznamenání z rukou ministra obrany, náčelníka Generálního štábu AČR a náčelníka Vojenské policie. Rád bych vám i čtenářům sdělil bližší okolnosti ukončení mé aktivní služby, ale to je stále spojeno s informacemi, které jsou ve vysokém stupni utajení, a proto je zde nemohu uvádět.

Nějaký čas jste působil i jako vykonavatel soudního exekutora. To jistě není příjemná práce, hodně se hovoří o vzrůstající agresivitě dlužníků. Jaká to pro vás byla zkušenost?

Práce soudního vykonavatele pro mne byla zajímavá tím, že jsem podrobněji poznal problematiku dluhů a s tím spojených problémů komplexněji z obou stran. A to jak z pohledu věřitele, ale i dlužníka. Beru tuto etapu mého života jako další životní zkušenost, která mne obohatila o nové poznatky. SPD prosazuje zestátnění exekutorů, protože exekuce dnes dopadají na 700 tisíc obyvatel, kteří jsou často v dluhových pastech. Jsem přesvědčen o tom, že to je krok správným směrem.

Dnes pracujete jako zástupce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou. Kolem vašeho jmenování se strhla celkem ostrá slovní potyčka. O co tam vlastně šlo?

V době mého jmenování do vedení Městské policie Jablonec nad Nisou někteří koaliční panteři tehdejšího vedení veřejně deklarovali, že je pro ně nepřípustné, aby člen SPD byl jmenován do vedení městské policie. To je důsledek „nálepkování“ příslušnosti k politickému hnutí bez znalosti našeho programu. Pro některé strany totiž byla mnohem důležitější má politická příslušnost než fakta o získané odborné praxi, dosažených úspěších a předpokladech pro výkon dané funkce a tento svůj postoj i veřejně prezentovali. Celá věc pak vyústila ve svolání mimořádné tiskové konference s médii, kde ze strany přítomných reportérů zazněla otázka, zda je pravda, že jsem znevýhodňován na základě své politické příslušnosti na úkor odborných předpokladů.