Vánoční strom pro Prahu je ze Semil. Doveze ho americký tahač

Smrk ztepilý s výškou pětadvacet metrů vyrostl na soukromém pozemku ve městě Semily v Libereckém kraji. Na okraj hlavního města, kde bude do pondělní půlnoci, se vydá kolem 16. hodiny odpoledne. Na Staroměstském náměstí ho organizátoři postaví v noci z pondělí 25. na úterý 26. listopadu.

Smrk na zahradě soukromého pozemku rostl šestapadesát let. Odborníci z Masarykovy univerzity v Brně potvrdili, že je zdravý a vhodný pro umístění na Staroměstské náměstí v Praze. „Smrk vyrostl na místě, kde se k němu dá dobře dostat, takže nemáme žádné problémy s manipulací se stromem ani s technikou a vše proběhlo podle plánu,“ upřesnil Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko, organizátora trhů v historickém centru města.



Urostlý jehličnan vzešel z rekordních dvaačtyřiceti tipů od veřejnosti a jako jediný splnil všechny podmínky. Pražanům ho věnovala paní Soňa Jarolímková Římková. S nápadem nabídnout strom hlavnímu městu přišly její děti.

„A já jsem se pro tuto myšlenku nadchla, už má totiž svůj čas. Vyrostl na zahradě a kolem je zástavba domů a nechtěla jsem, aby někoho nebo něco ohrozil. O kácení jsem už kvůli jeho výšce uvažovala déle a tohle je ta nejlepší možná - a navíc symbolická - varianta, jak jeho čas krásně završit,“ uvádí majitelka.

Majitel tradičně získá odměnu deset tisíc korun, které ale Soňa Jarolímková Římková věnuje své bývalé kolegyni, paní Lence Berkové, která je se svou dcerou Lucinkou opakovaně a dlouhodobě hospitalizovaná na hematoonkologickém oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Trasa stromu a orientační harmonogram přepravy

• část přepravy neděle 24. listopadu 2019 Semily II/292 – II/292 (Proseč – Pelechov – Železný Brod) – nájezd I/10 – I/10 (Železný Brod – Lišný – Malá Skála – Turnov) – nájezd I/35 (Turnov) – I/35 – nájezd D10 – D10 – D10 EXIT 27 – II/272 – Milovice (Tam strom zůstane cca do 23 hodin v pondělí 25.11.) • část přepravy pondělí 25. listopadu 2019 Milovice – II/272 – nájezd D10 EXIT 27 – D10 – Praha (Novopacká – Kbelská – Cínovecká – Liberecká – V Holešovičkách – most Barikádníků – Argentinská – Za Viaduktem – nábřeží Kapitána Jaroše – Čechův most – Pařížská – Staroměstské náměstí)

„V současné době je Lucinka na transplantační jednotce a alespoň takto bychom chtěli rodinu paní Berkové podpořit. Držíme palce,“ upřesňuje dárkyně. Společnost Taiko se na základě této informace rozhodla částku zdvojnásobit.



Smrk ztepilý pokácel několikanásobný šampion v kácení motorovou pilou Jiří Vorlíček, který využil pro tuto činnost a následné opracování pět pil. „Strom je dole opět hodně sukatý, takže to práce určitě je, nicméně není tak vysoký, takže by mělo být jeho zkrácení na výšku dvaadvacet metrů, pokud se nevyskytne něco náhlého, poměrně rychlé. Po opracování na průměr padesát centimetrů by měl vážit zhruba čtyři až pět tun,“ popisuje kácení Jiří Vorlíček.



Smrk potáhne ze Semil klasický americký tahač Kenworth, kterého čeká složitá cesta. Celková délka soupravy je devětadvacet metrů, výška 4,8 metru a šířka 5,5 metru. „Čeká nás dost kopcovitá krajina až do Turnova, souprava musí zvládnout strmé stoupání i klesání včetně ostrých serpentin,“ popisuje cestu Martin Švestka, vedoucí přepravy stromu, zástupce přepravní společnosti Pavel Švestka, s. r. o.