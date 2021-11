Protesty zabraly, pokladna ČD na nádraží v Turnově zůstane

Petici za zachování pokladny podepsaly stovky lidí. Liberecký kraj se proto rozhodl objednat si provoz pokladny u Českých drah (ČD) ještě na další rok. Za tu dobu se chce s ČD dohodnout, aby si lidé mohli kupovat jejich jízdenky i u jiných dopravců. V případě Turnova u pokladny Arrivy.



Důvody, proč se ČD rozhodly pokladnu uzavřít, jsou podle mluvčího Petra Šťáhlavského ryze pragmatické. Větší část spojů už totiž v této oblasti zajišťují jiní dopravci. Jízdenku by si tak cestující mohli koupit přímo ve vlaku nebo na internetu.



Liberecký kraj si momentálně vyžádal nabídku ČD, která měla vyčíslit náklady na zachování přepážky. „Nakonec jsme zvolili variantu spolupráce s Královéhradeckým krajem, což bude levnější varianta,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Fakticky si kupujeme rok na vyjednávání s Českými drahami,“ dodal hejtman. Podle něj vyjde provoz jedné pokladny na zhruba jeden a půl milionu ročně.



„Jednání v současné chvíli probíhají a nejsou uzavřená. Pro kraje připravujeme příslušné kalkulace,“ potvrdil Šťáhlavský.



Přestože se Liberecký kraj snaží už roky přesvědčovat cestující, aby si jízdenky kupovali ve vlaku, existují podle hejtmana i důvody pro zachování klasického prodeje. „Další argument, aby se neodbavovalo pouze ve vlacích, je především nápor cestujících v letních měsících na trati směrem do Českého ráje. Já si neumím představit, jak by průvodčí mezi Turnovem a Troskovicemi odbavil některé vlaky, kterými třeba nejde projít, protože je turisté zaplní,“ vysvětlil Půta.

Arriva nemůže prodávat jízdenky ČD

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Jana Svitáka je hlavní příčina problémů jinde. „České dráhy jako jediný dopravce v regionu nedaly souhlas ke vzájemnému uznávání jízdenek s ostatními provozovateli. V praxi to znamená, že společnost Arriva vlaky nemůže prodávat produkty Českých drah,“ dodal Sviták.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta dosavadní postoj ČD nechápe. „Doposud byly k té dohodě připraveny obě soukromé společnosti, Arriva i Trilex, ale České dráhy nechtěly dohodu přijmout. My se domníváme, že k tomu není žádný faktický důvod, protože bez ohledu na to, na jakou jízdenku člověk jede, tak ztrátu vzniklou tím spojením nakonec financuje kraj ze svého rozpočtu,“ uvedl hejtman.



„Pokud jde o uznávání jízdenek, České dráhy jsou zapojeny do celostátního systému jednotného tarifu One Ticket ministerstva dopravy a také do systému integrované dopravy Libereckého kraje IDOL,“ reagoval Šťáhlavský.



Petici, kterou iniciovaly pokladní ČD, podepsalo během několika týdnů přes osm set lidí. Petice upozorňovala na fakt, že turnovská stanice je v oblasti už jediná, kde si mohou lidé koupit jízdenku na spoje Českých drah. „Nástupem dopravce Arriva skončily čtyři pokladny v úseku Stará Paka až Liberec,“ uvádí se v petici.



Petici později pokladní předložily hejtmanovi. Podle jedné z iniciátorek petice, pokladní Ilony Havlové, by zavření pokladny znamenalo snížení komfortu cestujících. U jejich pokladny si lidé podle ní totiž často vyřizovali nejen jízdenky, ale také žádali o radu a informaci. „To se ale bohužel v tržbách nevidělo,“ dodala Havlová.