Na rumišti po Textilaně vyrostou domy. Je jich moc, ozývá se kritika

Soukromá společnost Middle Europe Investments (MEI), která pozemky vlastní od roku 2018, na nich plánuje 1 200 bytů a také kanceláře a obchody. Aktuálně investor dokončuje územní studii. Teď je devítihektarový pozemek v těsném sousedství s centrem města jen holou plání. Areál Textilany, která byla největším výrobcem vlněných tkanin v republice a jedním ze symbolů Liberce, byl zbourán po roce 2001.

Na sociálních sítích se objevily první vizualizace zástavby, která by měla Textilanu nahradit. Projekt je přitom rozdělen do dvou částí. Směrem od textilanského rybníčku zhruba po současnou zastávku tramvaje Textilana se počítá s rezidenčním bydlením v různých kategoriích. Od malých bytů až po rozlehlé apartmány. Na tu by pak mělo navazovat náměstí s objekty pro komerční a kancelářské využití a s byty v horních patrech.



„Potřeba komerčního prostoru a zejména cenově dostupného bydlení se v příštím desetiletí zvýší. Proto jsme se rozhodli tyto pozemky získat,“ zdůvodnil před časem předseda správní rady MEI Peter Winkelman.



Jediným mementem, které bude připomínat někdejší slávu Textilany, má být jediná dochovaná budova zvaná Blaupunkt z roku 1908 na rohu Klicperovy ulice. Jestli v ní budou také byty, kanceláře, nebo něco jiného, zatím nemá MEI vymyšlené.



Prvotní vizualizace budoucí zástavby po Textilaně od architektonické kanceláře DomyJinak ale zatím moc nadšení mezi veřejností nevzbudily. Objevuje se kritika, že domy jsou na sebe moc nahuštěné a předimenzované. Podle vedoucího Kanceláře architektury města Jiřího Janďourka jde ale o předčasné soudy.



„Územní studie ještě není odevzdaná, stále se na ní pracuje a nejsou v ní ještě vypořádány všechny naše připomínky. Nicméně koncept je nosný. Zastavěnost území by měla být na zhruba čtyřiceti procentech, zbytek by měl být veřejný prostor a zeleň. Odkryt bude i dnes zakrytý Harcovský potok, který tamtudy protéká,“ vyzdvihuje hlavní přednosti záměru hlavní architekt města.

Lávka i biomost

Ze sídliště Broumovská by také měla přes textilanské údolí vést lávka na sídliště Na Bídě a autoři studie navrhují také takzvaný biomost přes frekventovanou Jabloneckou ulici s vyústěním do ulice Zvolenské směrem k přehradě.



„Vlastně by to měl být takový plynulý zelený koridor z budoucího náměstí do lesoparku u přehrady,“ upřesnil Janďourek.



Tramvajová trať na Jablonec, která dnes územím vede, zůstane zachovaná v současné podobě. Koleje tak povedou i vnitroblokem budoucího obchodně-komerčního centra.

„Dnes tam tramvaj projíždí rychle, protože to je takové území nikoho. Až tam budou domy, rychlost se sníží a hluk se zároveň ztiší. Plánujeme tam také další zastávku zhruba uprostřed mezi současnými zastávkami U lomu a Textilana. Zlepší se tím dopravní obslužnost území a také sníží docházková vzdálenost z části sídliště Králův Háj,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Podle Winkelmana by se s výstavbou prvních rezidenčních bytů mohlo začít za dva roky. Jak uvedl pro Český rozhlas, výstavbu chce MEI rozdělit do čtyř etap, které dohromady potrvají deset let. Celková investice vyjde odhadem na čtyři miliardy korun. Za pozemky po Textilaně zaplatila firma údajně kolem devadesáti milionů korun.