Z kraje zmizí stovky telefonních budek, zůstanou jen v nejmenších obcích

Počty těchto přístrojů ubývaly v kraji každým rokem. Ještě v roce 2018 mohli lidé v Libereckém kraji volat z 265 veřejných telefonních automatů – tedy jak klasických budek, tak samostatných aparátů umístěných například ve veřejných budovách. Na konci loňského roku jich bylo už jen 195.

Provoz telefonních automatů ukončilo 02 už na konci prosince. Letos budky a přístroje například na budovách odstraňuje nebo tak učiní. Například v krajském Liberci nezůstane ani jedna telefonní budka.

„Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku. Telefonní budky tak postupně ztrácí svůj smysl. Využití automatů každým rokem výrazně klesá, z řady z nich lidé volají méně než jednou za měsíc,“ vysvětlila krok Lucie Jungmannová, mluvčí O2 Czech Republic.

Naproti tomu se podle ní v posledních letech výrazně navýšilo pokrytí mobilní sítí 4G. V České republice patří k nejlepším v Evropě.

Kromě toho, že ubývá hovorů, ruší společnost automaty i kvůli vysokým nárokům na údržbu a boj s vandalismem. „Budky se spíše než místem pro volání stávají terčem vandalů. Výnosy z volání tak ani zdaleka nepokrývají náklady na údržbu a provoz,“ dodala mluvčí Jungmannová.

Budky nevyužívají ani v malých obcích

Veřejné telefonní automaty zůstanou jen v obcích do 200 obyvatel, kde je O2 musí povinně mít. A také tam, kde není dostatečný mobilní signál.

„Takových přístrojů zůstane letos v Libereckém kraji dvacet sedm. Z toho pět v okrese Liberec,“ vyčíslila Jungmannová.

Automaty ještě zůstanou třeba ve Velkém Valtinově, Velenicích, Janově Dole, Cetenově, Klokočí, Vlastiboři, Radčicích nebo ve Žďárku.

Patrně nejmenší obcí Libereckého kraje jsou Blatce v nejjižnější části Českolipského okresu. V obci žije 102 obyvatel. Přestože v Blatcích veřejný telefonní automat dál zůstane, i tam vnímají aparát v éře mobilů trochu jak živoucího dinosaura.

„Budku máme u obecního úřadu. Automat ale není vůbec využívaný. Kdyby ji O2 zrušilo, určitě by nám to nevadilo. Lidé mají buď mobily, nebo pevné linky,“ zmínila starostka Blatců Jindřiška Gabrielová Peprná. V obci Heřmanice na Frýdlantsku s 256 obyvateli odpojilo O2 veřejný telefonní automat na konci loňského roku.

Aparát společnost odvezla minulý týden. Na odstranění samotné budky ještě obec čeká. O její případné další využití neměla zájem. „Tam, kde je slabý mobilní signál, by automaty asi měly zůstat, je ale pravda, že dnes se nouzově dovoláte i bez SIM karty. Automat už u nás nebyl využívaný,“ přiblížil starosta obce Vladimír Stříbrný.

„Vzhledem k častému vandalismu a malému počtu volání obce rušení budek spíše vítají,“ srovnala zkušenosti z jiných obcí Lucie Jungmannová. Společnost se v některých obcích domluvila na zachování telefonní kabiny například jako obecní vývěsky.

„Setkáváme se také se zájmem jednotlivců, kteří kabiny chtějí využít například jako dřevník nebo zahradní sprchu. Případný odkup řešíme individuálně,“ sdělila Lucie Jungmannová.

Z budek se stávají knihovničky

Z některých telefonních budek se stávají malé veřejné knihovničky, neboli knihobudky. Tento projekt vznikl za pomoci firemní nadace. Malá půjčovna knih funguje od loňského roku například v Polevsku na Českolipsku před obecním úřadem.

„Knihobudka je krásná a je o ni velký zájem. Lidé si odtud berou knihy nebo tam nosí své knížky každý den,“ přiblížila starostka Polevska Martina Rašínová.



Obec telefonní kabinu od O2 odkoupila za tisíc korun. Vevnitř ji zdarma obložil dřevem místní zastupitel. „Telefonní automat nám nechybí. Dnes už má přece každý mobilní telefon,“ dodala starostka.

„Ani nevím, kdy jsem naposledy hodila mince do telefonu v budce. I tak ale cítím po těch modro-žlutých kabinkách nostalgii. Za ty roky už patřily do veřejného prostoru a uvědomím si to o to silněji, až po nich zůstanou jen prázdná místa,“ myslí si obyvatelka Liberce Lenka Mizerová.