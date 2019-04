Zbývající telefonní budky nahrávaly anonymům, z kraje mizí po desítkách

„Nejvytíženější telefonní automaty jsou v centrech větších měst, na nádražích a na turisticky exponovaných místech. Na druhou stranu se najde řada budek, které jsou téměř nevyužívané, a proto se postupně ruší,“ vysvětlila Lucie Jungmannová, mluvčí O 2 Czech Republic.

Automaty se budou rušit i letos.

„Počet odstraněných automatů se bude odvíjet podle toho, jak je lidé využívají,“ nastínila mluvčí. „Snižování počtu je v dnešní době, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon a budku má jen jako náhradní řešení v případě, že ho ztratí nebo se mu vybije, poměrně přirozené,“ doplnila mluvčí O 2 Jungmannová.

Telefonní automaty by měly zůstat v obci, která má méně než tisíc obyvatel. Stejně tak musí být v obci do pěti tisíc obyvatel, která není dostatečně pokryta signálem alespoň dvou mobilních operátorů.

Budka zmizí z náměstí v Liberci i z Chrastavy

Letos podle mluvčí O 2 zmizí například veřejné telefonní automaty z liberecké čtvrti Jeřáb či z náměstí Dr. E. Beneše (z průchodu u okénkového prodeje pizzy). Přestane existovat i automat v Chrastavě.

„Kdyby telefonní budky zůstaly, samozřejmě bych byl rád. Na druhou stranu chápu, že z ekonomických důvodů se nevyplácejí. I starší lidé mají většinou mobil,“ řekl starosta Chrastavy Michael Canov.

Telefonní automat na sídlišti Střelecký vrch zrušila O 2 už před několika lety. „Nepamatuji si, že by se někdo ozval. Osobně jsem dávno neviděl člověka, který by do budky vlezl,“ podotkl starosta Canov.

V propadlišti dějin letos skončila i budka, co léta spojovala lidi v ulici Nad Školou v Liberci - Vratislavicích. Zbyla po ní jen podesta. Jiný automat už na sídlišti není.

„Nikdo si nestěžoval, asi to lidem nevadí. Doba se od mého mládí, kdy jsem chodil hovory vyřizovat do budky, protože jsme doma telefon neměli, holt posunula,“ komentoval vratislavický starosta Lukáš Pohanka.

Budky nahrávají anonymům

Telefonní budky mají mimo jiné velkou výhodu pro nejrůznější anonymy. Své o tom vědí krajští hasiči. Přijímají z nich řadu falešných poplachů, u nichž nelze odhalit volajícího.

„S telefonní budkou mám spojeného i pána, který před lety pravidelně volal z budky v Přepeřích a nahlašoval sebevraha, který chce skočit z mostu do Jizery. Pak si šel sám stoupnout na most. Hlásil vlastně sám sebe,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová.

O 2 dnes ruší automaty nejen proto, že ubývá hovorů, ale i kvůli vysokým nárokům na údržbu. Společnost také stále bojuje s vandalismem.

„Nejčastěji se podobně jako v pohádce o Machovi a Šebestové setkáváme s utrženými sluchátky. Proto náklady na opravu raději investujeme do modernizace využívanějších automatů. Měníme je za ty, co umožňují kombinované varianty plateb. Budky v dnešní době umějí i posílat SMS a e-maily.“

Z budek se stávají knihovny

O 2 spolupracuje i s projektem Knihobudky, kdy se z nevyužívaných telefonních budek stávají malé veřejné knihovny. Jedna z nich stojí třetím rokem v Novém Boru před Domem dětí a mládeže Smetanka.

„Funguje skvěle od samého začátku. Lidé jsou zvyklí si nejen půjčovat, ale i knížky nosit. Chodí sem i bezdomovci a knihy dokonce vracejí,“ řekla ředitelka DDM Olga Koutná.

Knihobudka

V knihobudku obloženou dřevem se letos promění i telefonní automat, který roky sloužil v Polevsku před obecním úřadem.

„Nikdo tam už nechodil volat,“ řekla starostka Polevska Martina Rašínová. „Lidé si knihobudku přáli. Věřím, že bude využívaná.“ Odkup budky vyšel obec asi na tisíc korun bez daně.

Zrušené telefonní budky nachází své uplatnění podle mluvčí O 2 i jako obecní vývěsky, zahradní sprchy nebo zásobníky na dřevo.

V celé České republice je nyní téměř pět tisíc veřejných telefonních automatů. Před deseti lety jich fungovalo dvacet tisíc, před pěti lety třináct tisíc.