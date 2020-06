Liberci se nevyplatila „lavičková“ rozmařilost, posezení z náměstí zmizí

Soukenné náměstí je v dolní části města v sousedství obchodního centra Forum. Současnou podobu získalo při rekonstrukci před osmi lety téměř za 18 milionů korun. Kvůli špatnému stavu laviček se shnilými prkny čelí město už několik let kritice.

„Stav laviček je mnohdy velmi neutěšený, zároveň jsme byli opakovaně dotazováni, proč tam těch laviček je tolik,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj). Z 63 jich tam zůstane 34.

Lavičky chtělo vyměnit už minulé vedení města před dvěma lety, v rozpočtu ale pro to nenašlo peníze. Podle Šolce dá město opravit 34 laviček a dalších 29 uloží do depozitu. Za to město zaplatí zhruba čtvrt milionu korun.

Náměstek uvedl, že s tímto řešením souhlasí i architekt Radim Kousal, který podobu Soukenného náměstí před lety navrhl. Lavičky uložené v depozitu se budou opravovat postupně. „Tyto pěkné designové lavičky po jejich repasi umístíme do jiných hezkých koutů města,“ dodal Šolc.



Město pro náměstí před lety použilo lavičky s masivní kovovou kostrou a dřevěnými sedáky a opěradly. Nemají zadní nohu, jsou napevno přidělané do dlažby a kvůli jejich konstrukci je oprava či jen výměna shnilých prken obtížnější než u běžných laviček. Výrobce laviček už neexistuje a manuál k nim město nemá. Lavičková prkna lze z pouzder v konstrukci vyjmout až po demontáži lavičky, k čemuž je nutné vybourat dlažbu z malých kostek v bezprostřední blízkosti nohou laviček.

Lavičky nejsou jediným nedostatkem, který město řešilo po rekonstrukci náměstí z roku 2012.Už v roce 2015 muselo dát vyměnit poškozenou dlažbu, která se rozpadala. Velkoformátovou dlažbu tehdy nahradila menší štípaná žulová kostka. Jiné jsou už i koše na odpadky a zeleň.