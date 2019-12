Zemřel muž obžalovaný z uplácení hejtmana Půty, soud se potáhne do jara

Líčení v kauze, v níž jsou obžalované i čtyři firmy, v pondělí pokračovalo výslechy svědků a přehráváním odposlechů.

Jednání jsou nařízená do pátku a soud neskončí, předseda senátu stanovil další termíny na přelom února a března. Původně se očekávalo, že tento týden zazní závěrečné řeči, z líčení se ale omluvil svědek a obhajoba navrhuje výslechy několika dalších. Předseda senátu předpokládá, že na začátku března případ uzavře.

Soud se zabývá událostmi z let 2012 až 2014. Obžalovaným hrozí tresty od pěti do 12 let vězení. Kauza je spojená s dvěma libereckými projekty tamní obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO), jež na ně neúspěšně chtěla získat evropské dotace.

Podstatná část obžaloby se týká takřka dokončené opravy kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. V kauze soud také posuzuje, zda byl spáchán trestný čin při přípravě oddechové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů. Od její realizace GEPO ustoupila.

Druhý takový kostel neexistuje, řekla znalkyně obhajoby

Podle obžaloby byla rekonstrukce kostela, kterou prováděla firma Metrostav, předražená o 23 milionů. Podle znalkyně Renaty Klémové, jež zpracovala posudek pro obhajobu, tomu tak není. Za přiměřenou cenu označila částky od bezmála 65 do 71 milionů. Vycházela z nabídek firem, které o zakázku usilovaly a konzultací s několika firmami. Podle ní v tomto případě nelze stanovit cenu obvyklou.

„Druhý takový kostel neexistuje, nelze s ničím porovnat,“ uvedla. Podle ní nelze ani využít softwary využívané pro stanovování cen stavebních prací. Podle ní se opravy památkově chráněných objektů vymykají běžným cenám ve stavebnictví.

„Jsou tam specifické pracovní postupy, specifické materiály, vyšší kvalifikace pracovníků,“ řekla. Zpochybnila zároveň posudek obžaloby, v němž se při stanovení cen takový software využil.

Půta je v případu obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou od pěti do deseti let vězení. Podle obžaloby na úplatcích získal 830 tisíc korun za to, že měl jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistit zachování rizikově vnímané rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování na průběžné.

Půta obvinění odmítá. Úplatek mu údajně slíbili dva regionální pracovníci Metrostavu Jaroslav Stuchlík a Jan Petráň. Oba to odmítli. Stuchlík loni u soudu uvedl, že považuje za nemožné ovlivnit Půtu úplatkem. „Vím, že by ho určitě nepřijal,“ řekl.