Oprava tanku shořelého v Praze bude dražší, problémy dělá i pojišťovna

Přes šest milionů korun bude stát oprava tanku M36 Jackson, který společně s dalším tankem Stuart M3A1 poničil oheň při květnové nehodě na Pražském okruhu. Podval s tanky ze smržovského muzea se tehdy srazil s autobusem vězeňské služby a jeden člověk přišel o život.

Pásová vozidla se po nehodě vrátila do Smržovky. Zatímco Stuart z roku 1942 už jezdí, americký stíhač tanků M36 Jackson z roku 1944 dopadl o poznání hůře.

„Má ohořelé pásy a interiér. Plamenům byla čtvrt hodiny vystavena převodovka, tak se trochu obáváme, že se poškodilo například těsnění,“ vysvětluje šéf Muzea obrněné techniky ve Smržovce Jaroslav Janoušek.

Poškození je tak velké, že se do oprav musí pustit profesionálové. „Bude zapotřebí, aby to dělala pořádná fabrika. Proto jsme se dohodli s Vojenským opravárenským podnikem v Novém Jičíně. Cenu opravy odhadujeme na 6,7 milionu korun. Původně to přitom mělo být kolem tří milionů,“ říká šéf muzea, který počítal s tím, že náklady pokryje pojistka. To se ale doposud nestalo.

„Chceme, aby to hradila pojišťovna. Ta si ale vymýšlí dětinské výmluvy, proč to nemůže zaplatit. Čeká nás nejspíš nějaký soudní spor,“ objasňuje Janoušek a přibližuje, že jde o Českou podnikatelskou pojišťovnu. Její vyjádření se redakce iDNES.cz pokouší sehnat.

Podle Janouška však naděje ještě neumřela. „Pořád není ukončeno vyšetřování dopravní nehody. To by mělo být počátkem ledna. Pak se uvidí.“

Nehoda, při níž tanky ohořely, se stala loni 2. května v Praze. Nákladní vůz s podvalem je vezl na Slavnosti svobody do Plzně. Z dosud nezjištěných příčin se na Pražském okruhu podval srazil s autobusem Vězeňské služby. Zranilo se při tom lehce čtrnáct vězňů, jeden člen vězeňské stráže zemřel.



Ve smržovském Muzeu obrněné techniky se v současnosti nachází osmnáct tanků.

Tank svezl zájemce i v zimě

Jeden z nich si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i civilisté. Když napadl první sníh, muzeum nastartovalo vyprošťovací tank číslo 55 a kdo chtěl, mohl se na něj vyšplhat a absolvovat kolečko.

„Každý z tanků se může během bojové akce dostat do problémů. Zapadne nebo se poničí. A vyprošťovací tank je potom určený k tomu, aby ho vytáhl. Má velikou sílu na navijáku, jeřáb a dokonce svářečku,“ popisuje tank Janoušek. Vozidlo zakoupil od soukromého sběratele.

„Máme ho řadu let a je to takový náš dříč. Například před dvěma lety jsme opravovali Centuriona, který vůbec nejezdil. Váží 52 tun, zatímco náš vyprošťovák, kterým jsme ho tahali, váží 34 tun. Stavěl se úplně na zadní, ale poradil si,“ vzpomíná Janoušek, který už spřádá plány na pořízení dalšího stroje.

„Chystáme se konečně koupit Shermana z Brazílie. Když stál 600 tisíc, tak jsme na to neměli peníze. Teď stojí už pět milionů, tak si musíme nějak poradit,“ dodává se smíchem Janoušek.