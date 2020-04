Budování široké sjezdovky na Ještědu je možné s řadou podmínek, řekl úřad

Rozhodnutí vydal liberecký krajský úřad ve středu, vyplývá z databáze EIA. Kladné stanovisko je podmíněno splněním mnoha podmínek.

Proč chtějí novou sjezdovku? Nová sjezdovka by měla odstranit slabinu areálu, což jsou úzké sjezdovky. V některých místech mají na šířku jen 12 metrů. Nová Skalka by měla být široká až 45 metrů. Počítá se také s rozšířením sjezdovek Slalomák a Liberecká a Beranovy cesty od dolní stanice kabinové lanovky ke konečné tramvaje. Kvůli vybudování nové sjezdovky a rozšiřování současných by mělo být vykáceno skoro sedm hektarů lesa. V záměru se počítá se zemními pracemi v objemu skoro 27 tisíc metrů krychlových.

Například v horní části nové sjezdovky musí zůstat minimálně 0,63 hektaru bez terénních úprav. Provozovatel musí vybudovat i několik tůní ve spodní části sjezdovky a na odlesněných pozemcích vytvořit přírodě blízkou podhorskou louku. Provádět musí i monitoring vlivu osvětlení na okolí či stavu lesů podél okrajů odlesněných ploch po dobu minimálně deseti let.

Provozovatel ještědského areálu zhruba před rokem ohlašoval, že se vypořádal s připomínkami k vlivu na životní prostředí a věřil, že stavbu dokončí v roce 2019. To se ale nepodařilo.

Zpracovatel oponentního posudku měl k záměru výhrady. Podle něj nesplňuje parametry trvale udržitelného rozvoje i s ohledem na to, že provozovatel nemá zajištěnou dostatečnou kapacitu povrchové vody pro zasněžování. Doporučoval i proto zvážit vydání nesouhlasného stanoviska.

Podle krajského úřadu je záměr realizovatelný i s ohledem na to, že dotčeným pozemkům byla odňata funkce lesa jen dočasně, do roku 2048, a pak by se měly opět zalesnit.

V potaz úřad bral, že záměr je v souladu s územním plánem města a proti nebyl ani žádný z orgánů ochrany životního prostředí. S ohledem na změny klimatu se navíc úřad domnívá, že sjezdovky zde nebude možné provozovat dlouhodobě.

Pás ukazuje, kde by na Ještědu měla vést další sjezdovka s názvem Nová Skalka.

„Je nutné počítat s relativně vysokou pravděpodobností scénáře, kdy záměr nebude možné dlouhodobě provozovat již v horizontu nižších desítek let,“ píše se v dokumentu.

Oponent také doporučoval zalesnění horní části staré sjezdovky, kterou bude nová Skalka částečně kopírovat. Krajský úřad ale dospěl k závěru, že by to nebylo pro začínající lyžaře s ohledem na sklon nové tratě bezpečné a za dostatečný považuje příslib TMR Ještěd, že místo toho zalesní část trati Pod lany.

Rovněž se oponentovi nezdálo osvětlení nové sjezdovky, podle něj bude mít výrazný vliv na krajinný ráz a bylo by lépe od něj upustit. Za akceptovatelné ale považuje krajský úřad splnění podmínky, v níž stanovil nižší intenzitu světla, než bylo v návrhu, a minimální zastoupení modré složky světelného spektra ve svítidlech. Podél 1,5 kilometru dlouhé sjezdovky bude 77 stožárů.