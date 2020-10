Šéf městské policie v Jablonci končí, strážníci ho viní z bossingu

Víc pěších hlídek v centru města, lepší komunikace s občany, častější kontrola jablonecké přehrady či redukce nedovoleného parkování v pěší zóně. To je jen část plánů, se kterými přišel loni v dubnu do čela městské policie v Jablonci Roman Šípek.

„Zajištění stanovených cílů lze zajistit jen když bude mít městská policie kvalitní pracovníky se správnou motivací a chutí do práce,“ uvedl tehdy.

Jenže teď musí své velitelské místo opustit. Své podřízené motivoval takovým způsobem, že už to déle nechtěli snášet. Na svého ředitele si začali stěžovat. Vyvrcholilo to dopisem, určeným zastupitelům města Jablonec, který podepsalo 40 z celkového počtu 43 městských policistů.

Strážnici zvažují výpověď

„Hovoří se v něm o bossingu a neodůvodněném tlaku ze strany ředitele, který negativně ovlivňuje pracovní prostředí, podlamuje loajalitu zaměstnanců a ohrožuje do budoucna fungování městské policie. Zrovna bossing je velmi nepříjemná věc a špatně se prokazuje. Ale je evidentní, že když to potvrdilo i svým podpisem tolik strážníků, tak nejde o věc, která by se jen tak sama vyřešila,“ nastínil zastupitel Jakub Macek z hnutí Společně pro Jablonec. Z dopisu vyplývá, že situace už se stala neúnosnou a někteří strážníci zvažují výpověď.



„Hrozící odchody se týkají především těch nejzkušenějších, na které pan ředitel vyvíjí každodenní nesnesitelný a nesmyslný tlak vyvolávající ve většině strážníků obavu přijít ráno do práce,“ stojí v listu určeném zastupitelům.

Pokud by někteří strážníci kvůli údajné šikaně skutečně odešli, byl by to velký problém. Organizace se dlouhodobě potýká s personálním podstavem, což je patrné především na pozicích strážník okrskář. Problém představuje i stárnutí strážníků, kdy čtvrtina z nich je ve věku 51 - 60 let a nábor nových posil i přes velkou náborovou kampaň se tolik nedaří.

Odcházející šéf šikanu odmítá

Sám Roman Šípek nařčení ze šikany svých podřízených ale důrazně odmítá. „Strážníci si stěžovali na údajný bossing ze strany mojí osoby. Domnívám se, že k ničemu takovému nedošlo. Že jsem to nikdy nedělal a nedělám,“ uvedl Šípek.

Primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS) se proto sešel jak se stěžovateli, tak se Šípkem. Výsledkem je dohoda, že Šípek ve funkci skončí 31. října. „Můj způsob komunikace vůči strážníkům se panu primátorovi nelíbil. Proto jsme se rozešli,“ vysvětlil odcházející ředitel.

Opoziční zastupitelé takové řešení vítají. „Současný ředitel městské policie po rezignaci svého předchůdce uspěl v otevřeném výběrovém řízení, kde se jevil jako nejlepší ze tří uchazečů. Ne vše ale lze posoudit v krátkém čase výběrového řízení a jako zastupitelé jsme povinni zajímat se o fungování městské policie a jejího ředitele i nadále. A konat, pokud si to situace žádá,“ stojí v tiskovém prohlášení klubu Společně pro Jablonec.

Kdo Šípka ve funkci ředitele nahradí, ale zatím není jasné. „Je zřejmé, že policie musí být funkční a potřebuje jasné velení, zvlášť v této době. Ale dohodli jsme se, že kvůli nouzovému stavu a všem opatřením souvisejícím s šířením koronaviru, odložíme výběrové řízení až na první pololetí příštího roku,“ řekl primátor Čeřovský.

Než se nový ředitel najde, bude dočasným velitelem Michal Švarc, dosavadní zástupce ředitele městské policie. Pověření se ale nevztahuje na celý rozsah kompetencí. Pracovněprávní a platové záležitosti bude řešit během přechodného období primátor.