V Polsku vystoupáte až do oblak, stezka u hranic nabízí i skleněnou lávku

Kroutí se ve spoustě zatáček a kdo trpí závratí, bude na vrcholu mírně nervózní. Vstup na skleněnou lávku ve výšce 62 metrů nad zemí, která vyčnívá do volného prostoru, bude pro někoho velkým adrenalinem. Nad hlavou i pod nohama jen nebe.



Lázeňské městečko Świeradów-Zdrój na úpatí polské části Jizerských hor má novou atrakci patřičně nazvanou Sky Walk, tedy Stezka v oblacích.

Svou výškou 65 metrů je nejvyšší rozhlednou v celém Polsku. A magnetem by se měla stát i pro české turisty díky své blízkosti u státních hranic. Do Nového Města pod Smrkem to je od Stezky v oblacích zhruba devět kilometrů, z Liberce pak 44 kilometrů.



„Cesta na vrchol Sky Walk vede po 850 metrů dlouhém dřevěném chodníku, který je vhodný i pro imobilní. Cestou je možné si zpestřit průchod mezi patry například průlezem pavoučím kokonem, tedy spletí sítí, kterou ocení zejména děti. A jsou tu i jiné výzvy. Kromě skleněné vyhlídky je to třeba odpočinková síť ve tvaru kapky na vrcholu stezky. Můžete si na ni lehnout, projít se po ní, pokud budete mít odvahu, užít si prázdno pod sebou,“ říká Oskar Bronicki, provozní manažer Sky Walk.



Zpáteční cestu si pak mohou odvážlivci zkrátit jízdou tobogánem, který měří 105 metrů. Návrat na zem tak bude trvat jen pár sekund.



Stavba je navíc vybavena speciálním osvětlením, díky kterému bude možné jí projít i po setmění. Světla jsou po dohodě s ochranáři vyrobena tak, aby nezpůsobovala světelný smog a nebránila v pozorování hvězdné oblohy.



„Věříme, že tato nová dominanta podhůří Jizerských hor bude velkým lákadlem. Už teď je to největší novinka mezi turistickými atrakcemi v celém Dolním Slezsku. Je sem snadný přístup nejen z Česka, ale i Německa, na to sázíme. Doufáme, že Stezka v oblacích pomůže turistickému rozvoji v této části Jizerských hor. Nejbližší podobná atrakce je Stezka korunami stromů v Janských Lázních, ale troufám si říct, že naše je atraktivnější,“ dodal Bronicki.

Mladší sestra české stezky

Polský Sky Walk je v podstatě mladší sestrou Stezky v oblacích na Králickém Sněžníku. A to jak podobou, tak i stejným investorem. Autorem obou Stezek je brněnský architekt Zdeněk Fránek a investorem Jiří Rulíšek.

„Stezku jsem bral jako výtvarný počin, je to prostorová kaligrafie, čára v obrovském měřítku. Návštěvníci se tam mohou procházet jako ve větvích stromů, stále výš. Těší mě, že stezka zabodovala po celém světě. Kromě Polska o ni projevili zájem i v Austrálii a v Nepálu,“ řekl Fránek.



Dřevěnou konstrukci s ocelovými prvky umístili Poláci na svah dnes už nevyužívané sjezdovky kousek nad lázněmi. Dojet k ní autem není možné, nahoru turisty dovede naučná stezka. První návštěvníci si procházku ve výškách mohli vyzkoušet minulý týden.



„Je to zajímavé a přivede to sem spoustu lidí. Jen pro obyčejné Poláky je to drahé, hlavně když jdete s dětmi,“ svěřil se Miroslaw Ignaciuk.



To je ostatně jedna z nejčastějších námitek, které od polských návštěvníků zaznívají. Vstup pro dospělého je 49 zlotých, sleva pro děti ve výši 39 zlotých je jen do dovršení 12 let. Rodinné vstupné tak činí v přepočtu 1 113 korun bez jízdy na tobogánu, která se platí zvlášť.

„Je to ohavné monstrum, továrna na peníze. Nevím, proč lézt na něco takového, abych byl blíž přírodě,“ myslí si Krzysztof Grzywa. Jiní návštěvníci naopak stavbu Sky Walk vychvalují.