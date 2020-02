Policisté se vracejí na hranice, Češi vytvoří hlídky s Němci

Přibližně do roka by se měli policisté obou států nastěhovat do někdejší celnice využívané do rozšíření Schengenského prostoru českou cizineckou policií. Budova stojí na česko-polské hranici. Projekt na obnovu a přestavbu služebny se právě rozjíždí.

„Budou tu sídlit příslušníci české a německé cizinecké policie. Počítáme s tím, že budou sloužit ve společných hlídkách. Do budoucna sem chceme přesouvat i policisty z obvodních oddělení, aby se spektrum práce policistů rozšířilo. Mělo by to být takové obvodní oddělení na hranici tří států,“ řekl ředitel krajské policie Vladislav Husák.

Společné hlídky by neoperovaly jen v Hrádku, ale působily by také například na Frýdlantsku. Cizinecká policie by při kontrolách například nasazovala Schengenbus, speciální dodávku vybavenou na odhalování padělků jakýchkoliv dokladů. Disponuje i přístrojem, který podle tlukotu srdce dokáže odhalit lidi ukryté ve vozidlech. „Není to sice hlavní migrační trasa využívaná pro pašování osob přes hranice, ale může se to změnit,“ sdělil Martin Patka, velitel krajské cizinecké policie.

Vzorem pro vznik společné služebny je podle ředitele Husáka pracoviště v nedalekém Ludwigsdorfu na německo-polské hranici. „Policisté tam spolu fungují, školí se tam, pracují, mají tam svoje zázemí, šatny, skříňky, všechno, co k takovému policejnímu oddělení patří. A to je náš cíl,“ řekl ředitel Husák.

Osmitisícový Hrádek leží v trojzemí, kde se stýká hranice Česka, Německa a Polska. Podle starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky leží na tranzitní trase, po níž se převážejí kradená auta do východní Evropy. Hrádek a okolí se potýká také s pašováním drog. „Drogy nás opravdu hodně trápí. Z Polska se už nepřeváží jen látky potřebné pro výrobu drog, ale i drogy jako takové. Míří dál do Německa. Jsme bohužel na drogové křižovatce,“ popsal jeden z kriminálních problémů starosta.

Je přesvědčen o tom, že by služebna mohla pomoci snížit kriminalitu ve městě. „Pokud budou policejní uniformy hned u vjezdu do města, bude to vzbuzovat respekt. Městu to dá pocit bezpečí,“ doplnil starosta Horinka.

„Odpadly sice hraniční kontroly, vzájemná spolupráce ale funguje. Chceme ještě víc podpořit boj proti přeshraniční kriminalitě,“ řekl André Hesse, ředitel spolkového policejního ředitelství Pirna.

Ještě nedávno bylo v domě kasino

Bývalá služebna cizinecké policie dnes patří Hrádku nad Nisou. Policie ji opustila v roce 2007. Ještě nedávno bylo v budově kasino. Město počítá s tím, že přestavba pro potřeby policie vyjde podle předběžného odhadu na pět milionů korun. Radnice věří také v pomoc Libereckého kraje a ve státní dotaci.

„Musejí se vyměnit okna, zapotřebí bude zateplit podkroví. Není tam také topení. Bude se dělat rozdělení kanceláří, pokud to bude policie potřebovat, tak vybudujeme i celu předběžného zadržení,“ zmínil starosta Horinka.

Služebna by mohla být podle odhadu připravená už letos. Počet policistů by se měl postupně zvyšovat. Podle předpokladu by tam mohlo sloužit po deseti policistech z obou států.

„Pokud se spolupráce osvědčí, mohli by tu časem sloužit i policisté z Polska,“ předjímá policejní ředitel Husák.