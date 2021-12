Sklep panelového domu v Liberci ukrývá pohyblivý betlém, má stovky figur

Vztah k řezbářství v sobě objevil Jiří Petrů už jako dítě, když při práci pozoroval mistra Floriana. „To byl profesionál. Když vyřezával betlém, já se koukal, jak to dělá. To se mi líbilo, tak jsem pak začal dělal dřevořezbu. Tím to začalo,“ řekl Petrů.

Na betlémě, který má ve sklepě, pracuje už 48 let. „Pocházím z Telče, takže jsem nejdřív začal s ní a pak jsem postupně přidával řemesla podle toho, jak mi lidé říkali, co schází,“ uvedl.

Podle Telče se jmenuje i jeho betlém, kromě kulis města jsou jeho součástí jesličky s Ježíškem, postavy mudrců přicházející do Betléma, křížová cesta i řemeslníci všech možných oborů. „Každý rok něco přibude a něco vylepším,“ řekl osmasedmdesátiletý řezbář. Letos podle něj přibyl hostinec, bubeník, prostředí kláštera, mudrcové a nový je třeba i kolotoč.

Figury vyřezává Petrů za pomoci vlastnoručně vyrobených nástrojů a jako materiál používá lipové dřevo, na které nanáší jen voskový lak. „Byli zde i řezbáři a, nechci se vychloubat, líbí se jim na tom, že to není malované, že je to přírodní a má to svůj styl,“ uvedl Petrů.

Sám si vytvořil i mechanismus, kdy figury uvádí do pohybu osm motůrků. „Prvně jsem myslel, že do figurek dám mechanismus, ale bylo to tak pracné, že jsem si říkal, to udělám pár figurek a víc toho neudělám. Tak jsem to udělal na taková táhla,“ řekl.

Betlém veřejnosti začal ukazovat asi před čtyřmi lety. „Měl jsem nejdřív malou místnost a dal jen upozornění tady na baráku. A oni si to začali lidé mezi sebou říkat, tak jsem si pronajal tuhle větší místnost,“ uvedl Petrů.

Na betlém se přicházejí dívat nejen Češi, v návštěvní knize má podepsané i návštěvníky z Číny, Bangladéše, Thajska či Singapuru.

Kvůli situaci s covidem má pro letošní prosinec vypsáno jen několik otevíracích dnů v týdnu, kdy je Štědrý den. Na telefonním čísle 739 828 012 si ale lze dojednat návštěvu i v jiném termínu.