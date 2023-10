Pod parkem našli až 200 let staré kostry, německé hroby asi jen zahrnul bagr

Výkopové práce zadalo město Liberec. „Nechali jsme prověřit celý park, protože víme, že se nacházíme na území bývalého hřbitova, který byl nešetrným způsobem zahrnutý v 50. letech,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Janďourek.

Vedení města nechalo celé území prověřit georadarem a objevilo dutiny. „Ty, které jsou pro nás nejvíc rizikové, jsme odkryli a zabezpečili proti propadnutí. Navázali jsme spolupráci se Severočeským muzeem a proběhne tam archeologický průzkum,“ pokračuje náměstek.

Podle něj není nález hrobů s ostatky překvapením, jelikož se jedná především o německé hroby, ke kterým se po válce nepřistupovalo s úctou.

Překvapení naopak neskrývá archeolog Severočeského muzea Petr Brestovanský. „Má tu být až 1700 hrobů, ale údajně měly být všechny exhumované. Teď však zjišťujeme, že to tak pravděpodobně není. Můj názor je, že to tady jenom zahrnuli velkým bagrem,“ míní archeolog a popisuje, co všechno se zatím podařilo odhalit.

„Na čtyřech místech jsou hrobky, na jednom pak hroby, a to v původní poloze. To znamená, že se s nimi vůbec nehýbalo, jak jsme si mysleli.“

Podle Brestovanského šlo navíc o hroby významných obyvatel města. „Našli jsme tu rozbité náhrobky z počátku hřbitova, tedy víc jak dvě stě let staré. Jsou tam jména jako Rosa Demuth, což byla jedna z rodin, která tvořila Liberec. Demuthova továrna stála na dnešním Soukenném náměstí.“

Oblíbená relaxační zóna

Park slouží dnešním Liberečanům jako jedna z mála relaxačních zón v centru města. Pravidelně se tu koná Fresh Festival se Zdeňkem Pohlreichem, který zde předvádí svůj kuchařský um.

Brestovanský se obává, že jsou hroby i pod nedávno postaveným dětským hřištěm. To však náměstek Janďourek vyvrací. „U dětského hřiště nám georadar neobjevil nic, většinou je to kolem stěn. Budeme pomalinku postupovat dál a uvidíme, s čím se ještě potkáme,“ dodává.

Před více než deseti lety otevřelo město vedle parku Zahradu vzpomínek, kterou osadilo řadou artefaktů. Na chodnících byla například stará dlažba z Nerudova náměstí, obklad z lázní či obchodního domu, cihla z Textilany nebo právě náhrobky ze hřbitova. Pohřbívalo se tu až do roku 1956, o osm let později získalo několik objektů statut kulturní památky. Pak následovala přeměna na park.