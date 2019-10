Nechceme se dívat do obří jámy, žádali lidé od ředitele dolu Turów

„Nechceme se dívat do obří jámy. Ještě před dvěma lety nebylo od nás vidět nic. Teď už důl vidíme, a to se ještě nerozšiřuje. Poláci už ale vykáceli pás lesa, který výhled od nás zakrýval,“ popsal jeden z obyvatel Uhelné Daniel Gabryš.

Místní se bojí hluku, zvýšené prašnosti i zničení krajinného rázu.

Pomohl by obří val

Po vedení dolu tak požadují výstavbu obřího valu, který bude zalesněn. „Byla by to vlastně taková clona, která by nás ochránila od pohledu přímo do důlní jámy, tak by to byla bariéra proti hluku a prachu,“ uvedl další z místních Milan Starec.

Podle ředitele dolu Slawomira Wochny (na snímku vpravo vedle hejtmana Martina Půty) jsou obavy z narušení krajinného rázu zbytečné.

„Rypadla nebudou vidět, budou za terénem. Maximálně tak deset patnáct metrů budou převyšovat. Při těžbě plánujeme postupovat tak, že místo, které se odtěží, se bude hned rekultivovat. Neměla by tedy vzniknout obří jáma. Nechceme se zbavovat odpovědnosti. Připravíme technické řešení, která vám dáme ke schválení. Ale až po té, co dostaneme povolení k pokračování v těžbě,“ řekl v Uhelné Wochna.

Poláci změří hluk

Požadavky českých obyvatel se prý bude polská firma zabývat, až bude mít povolení k další těžbě. To by se měla dozvědět zhruba v únoru příštího roku. Stávající povolení jí končí v dubnu 2020.

„Také jsme se domluvili, že polská strana vybuduje pod Uhelnou stanici na kontinuální měření hluku a my na oplátku zaplatíme průběžné měření emisí prachu, které na Uhelnou půjdou. Je to nutné, protože kdyby došlo k překročení povolených limitů, tak potřebujeme mít v ruce důkaz, že k tomu došlo. Místní by pak na základě toho mohli žádat o kompenzace,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Podle něj se také bude intenzivněji měřit výše hladiny spodní vody. Právě ztráta vody je jedním z největším argumentů odpůrců další těžby v Turówě. O hrozbně poklesu spodních vod jsme psali dříve. Podrobněji se bude sledovat i pokles půdy. „Oni to Poláci monitorují občas i teď, ale výsledky se k nám nedostávají. To by se teď mělo zlepšit,“ dodal Půta.