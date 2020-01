Vláda počítá v malých městech se stadiony, starostové o tom nic neví

„To bude asi nějaký omyl,“ reaguje starostka Semil Lena Mlejnková na to, že v Semilech by se měla postavit nová hokejová hala. Zbrusu nový zimní stadion se objevil v jedné z kolonek Národního investičního plánu, který nedávno představila vláda. Obsáhlý dokument představuje stěžejní projekty, které by měl stát v následujících letech podpořit. Jenže v Semilech o žádný nový stadion nežádali.

„Překvapilo nás to, netuším, kde na to přišli. Nemáme to ani v územním ani ve strategickém plánu města. Zimní stadion máme, navíc je i vedle v Lomnici nebo v Turnově, rozhodně není potřeba tu stavět něco dalšího. Na stát jsme se obraceli se žádostí o pomoc při výstavbě nové mateřské školy, potřebovali bychom i dopravní terminál nebo obchvat města. Zimní stadion rozhodně nepovažuji za tak životně důležitý. To je spíš nadstandard, o kterém se s námi navíc nikdo nebavil,“ komentuje Mlejnková.

Semily ale nejsou jediné, kde stát nové zimní stadiony naplánoval. Další by měl být v Jilemnici, Novém Boru a Hrádku nad Nisou. Každý z nich má stát 100 milionů korun a stavby by měly podle údajů v Národním investičním plánu začít shodně v roce 2030. Problém je, že o tom zmíněná města nevědí.

„Na mě Národní investiční plán působí zmatečně. Nejsou jasné podmínky, za kterých se ty investice uskuteční. O krytý zimní stadion jsme rozhodně nežádali,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

„Je pravda, že máme v plánu kluziště, protože bruslit se dá jinak až v České Lípě. Ale na kluziště nám vláda nedá. V každém případě to, co skutečně potřebujeme, je výstavba venkovního hřiště pro základní školu na náměstí Míru. Ta má šest set žáků, ale žádné hřiště. To je pro nás skutečně problém, který potřebujeme řešit,“ dodal Dvořák.

Hokejisté přišli s koncepcí jako první, tvrdí Hnilička

Zmíněná města nejsou jediná, která se v souvislosti s výstavbou nových zimních stadionů ve vládním plánu objevila. Celkem jich je tam zaneseno po celé ČR čtyřicet.

Do Národního investičního plánu je prosadila nedávno zřízená Národní sportovní agentura. Ta má od roku 2021 převzít od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu.

Právě přes ni půjdou sportovním svazům a oddílům dotace na jejich činnost. Šéf agentury Milan Hnilička tvrdí, že naplánované zimní stadiony vychází z Koncepce rozvoje ledního hokeje v ČR.

„Sbírali jsme informace od sportovních svazů, které měly říct, kde svůj sport za pár let vidí. Hokejový svaz je první, který má koncepci hotovou. Starostové ještě nemusí vědět, že jsou vyvolení, protože je to zatím jen koncepce,“ uvedl Hnilička v tisku.

V souladu s touto koncepcí by se měl rekonstruovat také stávající zimní stadion v Jablonci nad Nisou a Svijanská aréna v Liberci.

Mezi hlavní projekty v Libereckém kraji počítá sportovní agentura i vznik Národního olympijského centra zimních sportů v Harrachově nebo nové sportovní haly v Liberci pro basketbal, volejbal, házenou a florbal, která by splňovala parametry pro mezinárodní utkání a vešlo by se do ní 1 500 diváků. Stát má 250 milionů korun a s výstavbou se orientačně počítá v roce 2022.

Podle starosty Hrádku Josefa Horinky je to svým způsobem pro obce výzva. „Pro mě je to určitě motivace k tomu, abych kandidoval na starostu až do toho roku 2030, kdy nám ten zimní stadion slibují. A budu po vládě tvrdě vyžadovat, aby se opravdu v tom termínu postavil, když je to takhle naplánované,“ sdělil s nadsázkou.

To, co by Hrádek skutečně uvítal, je podle Horinky finanční podpora při výstavbě domova pro seniory nebo při přeměně bývalé textilní manufaktury Azyl na bytový dům. „Tyto požadavky jsme do toho seznamu posílali, ale pochopitelně se v něm neobjevily,“ dodal Horinka.