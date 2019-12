Vláda projedná Babišův investiční plán. Dvacet tisíc projektů za 8 bilionů

„Je to užitečné pro veřejné investory, i pro vyjednávání evropských peněz,“ vedl Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny. Smyslem je podle něj shromáždění veškerého investičního potenciálu země na jednom místě, vytvoření zásobníku projektů, odkud by si měli jednotlivé projekty ministři, hejtmani, primátoři, starostové vybírat.

Plán přitom nebude nebude pro budoucí vlády závazný. „Nevíte, co, do kdy, kdo za to zodpovídá a kde na to vezmete. Nevím teda, proč tomu říkáte plán. Šest let vládnete. Na konci, po osmi letech vašeho vládnutí, budeme mít jenom papír. A to je málo,“ vyčetl premiérovi a šéfovi ANO na konci listopadu při interpelacích šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

„Já nevím, proč to už dopředu vaše anarchistické hnutí všechno destruujete, všechno kritizujete. Proč ten váš Hřib neudělá investiční plán pro Prahu?“ odpověděl premiér v narážce na pražského primátora Zdeňka Hřiba.



Tři čtvrtiny Národního investičního plánu představuje doprava

Největší priority plánu jsou podle něj doprava, která představuje zhruba tři čtvrtiny investičního plánu a dále zdravotnictví, energetika, klima a také kyberbezpečnost. „Stěžejní je to, aby se projekty připravovaly. Ne že se bude čekat, až bude vyřešené celé financování, ministr musí vědět, co má popohnat a začít chystat, i když ještě nemá peníze,“ uvedl Babiš.



Investice budou podle Babiše zohledněné v budoucích státních i samosprávních rozpočtech. „Je to taky silný argument pro jednání s Bruselem o sedmiletém finančním rámci od roku 2021 do roku 2027. A bude to taky inspirace pro Národní rozvojový fond,“ řekl premiér. Můžou vybrat konkrétní investice, které by zrealizovaly, dodal.

Národní rozvojový fond je společný projekt státu a čtyř největších komerčních bank. Má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Zřízení fondu navrhl premiér místo sektorového zdanění bank, který prosazovala ČSSD.

„Příští týden se bude žádat o licenci,“ řekl Babiš deníku. Míní, že banky budou mít zájem o velké investice. „Například o velkou nemocnici nebo vysokoškolský kampus, a bude to formou PPP projektu, takže to zohlední veřejné potřeby,“ předpokládá předseda vlády. Po vzoru nejvyspělejších zemí chce zapojit finanční nástroje, které propojují národní, evropské a privátní zdroje. „Ideální PPP projekt by byla dostavba dálnice z Hradce Králové do Olomouce,“ poznamenal.

Z dokumentu podle Babiše vznikne veřejně přístupná elektronická databáze. Každý se bude moci podívat, na čem se dělá, co mu tam chybí nebo naopak přijde nadbytečné.