Motorkáři vletěla vosa pod helmu, při nárazu do svodidel přišel o nohu

Dvaačtyřicetiletý motorkář na stroji Ducati Multistrada 1000 DS jel minulý pátek v podvečer po silnici třetí třídy z obce Lesná na Horní Světlou. Najednou mu v zatáčce vletěla pod přilbu vosa.

„Muž následně ztratil kontrolu nad řízením a najel do svodidel tak nešťastně, že mu náraz do pevné překážky amputoval nohu nad kotníkem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Z místa havárie ho do liberecké nemocnice transportovala zdravotnická záchranná služba vrtulníkem.

Podle dopravního experta Jiřího Novotného z Týmu silniční bezpečnosti mohou obecně motocyklisté snížit riziko nehody využíváním prvků pasivní bezpečnosti.

„Ve vztahu k tomuto případu jim doporučujeme používat integrální motocyklistickou přilbu s ochranou brady, bez ohledu na počasí by ji měli mít během jízdy uzavřenou. Jízda s otevřenou helmou anebo s integrální helmou, u které si kvůli letnímu horku vyklopí plexisklo, a chrání si oči jen brýlemi, významně riziko kontaktu s letícím hmyzem zvyšuje,“ vysvětluje Pokorný.

Pokud přesto taková situace nastane a jakýkoliv bodavý hmyz vnikne do prostoru helmy během jízdy, musí se motorkář snažit soustředit na co možná nejklidnější zastavení motorky v co možná nejkratším čase a na její odstavení na bezpečném místě.

„Důležitým prvkem pasivní bezpečnosti jsou také kvalitní boty dosahující minimálně do poloviny lýtek, poněvadž ty rovněž významně snižují závažnost následků podobných havárií,“ dodává odborník na bezpečnou jízdu.