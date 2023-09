Průtah Libercem už zalévá asfalt, do měsíce po něm budou jezdit auta

Provoz bude omezený ještě následující měsíc. Definitivně by pak stavební práce měly skončit 23. listopadu, a řidiči by poté už měli jezdit bez omezení.

„Tento úsek stavby je jedním z nejklíčovějších milníků, který už bezprostředně rozhoduje o termínu dokončení a plném zprovoznění této stavby,“ řekl při prohlídce stavby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Ten také dodal, že chce velice poděkovat za trpělivost a pochopení řidičům, a to nejenom těch libereckým, ale i těm, kteří městem jenom projíždějí.

Průtah I/35 je nejzatíženějším silničním úsekem v Libereckém kraji a denně po něm podle posledního sčítání projede více než 51 tisíc automobilů. Stavba za 377 milionů korun komplikuje dopravu v krajském městě od loňského března.

K pokládce posledních asfaltových vrstev pak stavbaři využívají dobrého počasí tak, aby byly práce hotové v termínu.

Omezení potrvají další měsíc

Provoz na nově opraveném úseku se obnoví v druhé polovině října, další měsíc pak bude trvat omezení v rychlých pruzích, kdy dojde na osazení svodidel, montáž veřejného osvětlení a drobné opravy protijedoucího pruhu.

„K 23. říjnu zprovozníme hlavní trasu silnice I/35 na příjezdu do Liberce. Zprůjezdněna bude pouze hlavní trasa v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Bude umožněný sjezd z ulice České mládeže a pak sjezd a výjezd ze silnice I/14 ze směru od Jablonce nad Nisou,“ doplnil vedoucí úseku výstavby ŘSD Liberec Tomáš Šulc. Sjet z Jablonce nad Nisou k Home Credit aréně pak bude možné až na konci listopadu.

Práce na průtahu Libercem začaly loni na jaře bouráním pravé poloviny silnice ve směru od Turnova na Děčín. Mosty ze 70. let minulého století už byly v havarijním stavu, jejich rekonstrukce se připravovala několik let a už ji nebylo možné odkládat.

Provoz na nich byl už před rekonstrukcí omezený, mosty byly na některých místech podepřené a vozovka byla zúžená. Stavbaři postupně zbourali celou estakádu a postavili mosty nové, od začátku srpna se tam navíc pracuje na výstavbě takzvaného průpletového pruhu před sjezdem na silnici I/14 na Jablonec nad Nisou.

Stavba si vyžádala tři zhotovitele

Provoz na zhruba jeden a půl kilometru dlouhém úseku je od loňského března svedený na druhou polovinu silnice - ve dvou pruzích směrem na Turnov a jedním pruhem se jezdí ve směru na Děčín.

Kvůli stavbě teď nemohou řidiči ze směru od Turnova odbočit na Jablonec a není možné ani najet ze silnice I/14 od Jablonce na průtah směrem na Děčín.

Uzavřený je i sjezd k liberecké Home Credit Areně. Průjezdný zůstal nájezd z I/14 směrem na Turnov a také sjezd ve směru od Děčína na Jablonec. Většina omezení v říjnu skončí.

Stavba byla podle Šulce náročná nejen kvůli nutnosti koordinovat na jednom místě tři navazující stavby a tři zhotovitele.

Komplikace v tunelu

„Na začátku stavby jsme nevěděli, jak je most založen, protože se nedochovala historická dokumentace, navíc se pohybujeme nad železniční tratí,“ řekl. Stavba ale podle něj pokračuje i díky počasí podle harmonogramu, pokud vše půjde dobře, není vyloučeno, že bude možné silnici otevřít o nějaký den dřív.

„Chceme, aby řidiči věděli, že se sem nechystáme v nejbližší době znovu. Dvě nově postavené mostní konstrukce mají životnost kolem stovky let. Pokud jde o povrchy, které nyní pokládáme, tak ty mají před sebou životnost 16 až 18 let za stávající intenzity provozu. Ze smlouvy nám navíc vyplývá záruka na veškeré dílo, která bude trvat pět let. Pokud by došlo k odchylce od standardního stavu, který určují normy, tak bychom kontaktovali zhotovitele,“ doplnil na závěr Jan Rýdl.

Dopravní omezení ale budou na rušné trase čekat motoristy zřejmě i v příštím roce. ŘSD připravuje podle Tomáše Šulce rekonstrukci libereckého tunelu, který není v dobrém stavu.