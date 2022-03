V Liberci začala demolice mostů na průtahu, řidiče čekají omezení

Bez provizorního podepření by se most na průtahu Libercem nad Doubskou ulicí směrem na Děčín neobešel. Některé nosníky jsou tam natolik poškozené, že by bez podpěry nápor dopravy nezvládly.

Už roky se tam proto nesmělo jezdit v krajním pruhu, který zakryla betonová svodidla, aby se okraje mostu tolik nezatěžovaly. Dožilý je i navazující most za nájezdem od Jablonce.

Řidiči se tak po nich mohli naposledy projet o uplynulém víkendu. Teď čeká oba mosty náročná demolice. Nejdřív se z nich ale musí odstranit veřejné osvětlení, svodidla a asfaltový povrch, což zabere několik týdnů.

„Až se ty mosty odlehčí, nastanou vlastní bourací práce. Zatímco u mostu blíž k Babylonu můžeme použít klasickou bourací techniku, u mostu nad Doubskou ulicí musíme bourat i ručně. Most tam totiž vede nad dvěma železničními tratěmi a také soukromým průmyslovým areálem. Máme tam přesně danou povolenou prašnost u bourání, kterou nesmíme překročit,“ řekl ředitel Správy Liberec Ředitelství silnic a dálnic Jan Wohlmuth.

Kvůli demolici a následné výstavbě nových mostů tak budou uzavřeny pro průjezd i ulice Doubská, Mostecká a Otavská. Řidiči také neprojedou směrem k Aréně a na Františkov z kruhového objezdu v Doubské. Zavřený je rovněž nájezd od Jablonce. Naopak sjezd od Děčína na Jablonec a nájezd od Jablonce na Turnov je možné využít.

Mosty otevřou za rok a půl

Omezení bude na dlouhou dobu, s dokončením nových mostů se počítá v říjnu příštího roku. Demolice se přitom týká jen mostů ve směru od Turnova. V opačném směru mosty zůstanou.

„Spousta řidičů si myslí, že jde o jeden most, ale jsou to dvě samostatné stavby. Je mezi nimi malá mezera a dokonce most od Děčína je o něco výš než ten od Turnova. Bourat se ovšem budou jen ty starší mosty, tedy směrem od Turnova, které jsou z roku 1976. Most v opačném směru je z devadesátých let a je v dobrém stavu,“ přibližuje Wohlmuth.

I tak ale čekají Liberec dopravní komplikace a dlouhé kolony. Průtah Libercem totiž patří mezi nejzatíženější úsek silnic I. třídy nejen v Libereckém kraji, ale i v rámci ČR. Denně tam projede přes 51 tisíc vozidel. Teď je provoz sveden v délce 1,5 kilometru do jízdního pásu směrem na Turnov. Dva pruhy jsou vyčleněny pro jízdu z Liberce na Turnov, jeden pak od Turnova na Děčín.

První den uzavírky už naznačil, že hlavně v ranní a odpolední špičce se budou muset řidiči vyzbrojit velkou trpělivostí.

Podle ŘSD ale přinese stavba nejen nové mosty, ale i plynulejší dopravu. „Po dostavbě se bude jezdit ve třech pruzích a ne pouze ve dvou jako teď. Dojde k rozšíření nájezdu od Jablonce, takže tam už auta nebudou muset čekat na připojení na hlavním tahu jako teď. Stejně tak se zlepší napojení z kruhového objezdu od ulice České mládeže,“ popsal Wohlmuth.

Zbourání starých mostů a výstavba nových přijde ŘSD na 377 milionů Kč. Tím ale práce na průtahu neskončí. Následně bude na řadě liberecký tunel, který se stavěl před 30 lety. Podle ŘSD už neodpovídá dnešním normám, musí se tam posílit požární bezpečnost, opravit vstupní portály, kterými zatéká, udělat nová kanalizace a vymění se i asfaltový kryt.