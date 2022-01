Lupič s chůzí tučňáka má tetování na obličeji, zjistila policie na záznamu

Kriminalisté objevili důležitý detail, který by je mohl dovést k pachateli prosincové loupeže v českolipské herně. Zatím o něm věděli jen to, že by jej lidé mohli poznat podle charakteristické chůze. Nyní zjistili jeho další výrazné poznávací znamení - nápadné tetování.