Kraj chce ekologicky šetrné vlaky, jezdit by se mohlo i dál za hranice

Podle mluvčího kraje Filipa Trdly zůstanou v okolí Tanvaldu vozy Stadler, na Frýdlantsku by mohly jezdit nové vlaky, které by byly ekologicky šetrnější.

„Pro část linek Jizerskohorské železnice bychom dopravcům rádi poskytli prostor pro nabídku nově vyrobených vlaků. Zajímají nás i ekologicky šetrné zdroje energie pro pohon vozidel. Nechceme být odkázáni opět jen na pořizování zánovních vozů,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Oblast Frýdlantska vybrali záměrně s ohledem na ekologickou zátěž z polských uhelných elektráren.

„Časová náročnost otevřeného zadávacího řízení i výroby nových vlaků vyžaduje nejméně pětiletý předstih,“ uvedl hejtman.



Podle mluvčího kraje musí hejtmanství na stávající kontrakt Českých drah navázat novou, opět patnáctiletou smlouvou v roce 2026. „Bude totiž zákonnou povinností železniční výkony soutěžit,“ dodal Trdla.

Vlakem do Jelení Hory a Görlitz

Na konci loňského roku začal Liberecký kraj vyjednávat s polskou stranou o možnostech snazšího cestování do příhraničních měst.

„Především jsme se vzájemně ujistili, že na trati Harrachov – Szklarska Poręba Górna chceme nadále pokračovat ve stávajícím rozsahu,“ uvedl Jiří Zdražil, jednatel společnosti KORID LK, která zajišťuje dopravu v Libereckém kraji.

Kromě toho na žádost kraje začali projednávat také možnost prodloužení přímých vlaků z Liberce přes Harrachov až do Jelení Hory a z Liberce přes polský Zawidów do německého Görlitz.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták říká, že by tak na polském a především německém zhořeleckém nádraží vznikla návaznost na dálkové vlaky do Vratislavi, Berlína i Drážďan. „Podmínkou je oprava polské trati. Byla by to významná podpora turistického ruchu a Frýdlantsko by bylo lákavé i pro zahraniční návštěvníky,“ dodal náměstek.

Pod Jizerskohorskou železnici se řadí tratě na Frýdlantsku a na Jablonecku směrem na Harrachov.