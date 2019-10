Netradiční školka boduje u architektů, stala se stavbou roku

„Máme samozřejmě radost. Je to ale ocenění nejen pro tvůrce myšlenky, ale i pro investory a dodavatele,“ zhodnotila ocenění architektka Alena Mičeková, která je společně s Petrem Stolínem autorkou školky. Ta uspěla spolu s dalšími pěti projekty.



V Grand Prix Architektů se liberečtí architekti dokázali prosadit mezi 321 přihlášenými. A i tam bodovali, tentokrát v kategorii novostavba.

„Je to úspěch a za cenu jsme rádi. Konkurence byla opravdu velká. Mnoho architektů soutěžilo s několika realizacemi, které vznikly v minulých letech,“ řekla k úspěchu Mičeková.

„Jsme rádi, že se nám společné dílo, které se rodilo téměř v krvi, podařilo dokončit. Nejde ale jen o to, že je školka úspěšná v soutěžích, ale že se tam děti cítí dobře. Zvenčí se nemusí každému líbit, je to otázka vkusu. Ale prostor je opravdu jiný. Uvnitř přicházíte do úplně jiného světa,“ zhodnotil starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka.

Je přihlášena i v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Vítěz bude znám tento týden ve čtvrtek.

Je rovněž jedním ze 34 děl, které mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru soutěže České ceny za architekturu 2019. Jméno držitele hlavní ceny se veřejnost dozví 14. listopadu na galavečeru ve Foru Karlín.

Vratislavická školka vybízí děti k objevování. Děti se například mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Zvenčí budovu jako závoj obtáčí průsvitný sklolaminát a vytváří nezaměnitelný charakter stavby. Nezvyklé je i členění vnitřku. Školka nemá klasické uzavřené třídy, ale jde o otevřený prostor.