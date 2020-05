Liberecká slévárna jde k zemi, v novém areálu najde práci 300 lidí

Průmyslový areál vznikl už v roce 1907. Textilní magnát Theodor von Liebig rozjel výrobu automobilů R. A. F. Na slévárnu se závod proměnil v roce 1926. Po válce pak vše přešlo pod podnik LIAZ. Po privatizaci ale slévárna v roce 2011 definitivně zkrachovala.

„Jsem rád, že nový vlastník areálu rozjede opět výrobu, a že to bude v místech, kde stály původní haly, takže se tím nebude zabírat zemědělská půda,“ sdělil náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Ještě předtím, než se výroba obnoví, musí ale vzniknout nová příjezdová silnice k areálu. Stávající dopravní napojení je totiž nevyhovující. Příjezdu kamionů brání nízký podjezd pod železničním viaduktem pod restaurací U Mitíka.

Silnice se navíc v podjezdu prudce stáčí. Další komplikaci pak představuje křižování silnice s železničním přejezdem na vjezdu do ulice Domky, což je přístupová cesta do areálu. Nová silnice tak má budoucí výrobní haly napojit z městské čtvrti Františkov.

„Silnice se odpojí ze Švermovy ulice nedaleko stávající křižovatky s ulicí Na Pasece, kousek nad areálem Svedu. Teď je tam nevyužitá louka. Výhledově by pak silnice mohla pokračovat kolem slévárny a letiště až do ulice Domky. Pro obyvatele Františkova by se tak stala dostupnější celá lokalita Ostašova nebo cesta do Globusu,“ dodal Šolc.

Opozici se napojení nelíbí

Toto pokračování je ale zatím pouze v úvahách, zaplatit by ho muselo město. Úsek ze Švermovy ulice k bývalé slévárně se zavázala financovat společnost FINAPRA, která je novým vlastníkem areálu a pozemky pro silnici už vykoupila. Se zvoleným řešením napojení nové silnice ale nesouhlasí část opozice na liberecké radnici.

„Tohle dopravní řešení je z urbanistického hlediska zcela nevhodné. Ulice Švermova je už dnes jednou z nejzatíženějších ulic ve městě a výrazně přispívá ke značně zhoršeným podmínkám k bydlení ve čtvrti Františkov. Jejím napojením na průmyslovou zónu tam dojde k navýšení intenzity nákladní dopravy o šedesát až osmdesát procent. A vzroste logicky i počet osobních aut, jak tam lidé budou jezdit do práce,“ tvrdí zastupitel Jindřich Felcmann (ZpL).

Podle něj by byla vhodnější nová silnice podél letiště v Ostašově, která by byla napojená na stávající silnici I/35. Nákladní auta by se tak vyhnula území s obytnou zástavbou. To ale považuje FINAPRA za nereálné.

„Dle našich informací zatím neexistují pro nové propojení se silnicí I/35 žádné projekty, žádná povolení, neproběhly výkupy pozemků. I v nejoptimističtější variantě by se tak areál na tuto silnici napojil nejdříve za deset až patnáct let. Pokud bychom měli takto dlouho čekat, zmařily by se tím naše vynaložené investice,“ uvedl v dopise pro zastupitele statutární ředitel FINAPRY Michal Zítko.

Podle něj navíc obnovený areál bude z dopravního hlediska znamenat jen nepodstatné navýšení dopravní zátěže.

„Bude to v řádu jednotek srovnatelných s ročním nárůstem intenzity dopravy v České republice,“ sdělil Zítek. Kolik přesně má do areálu a z něj jezdit nákladních vozů, ale zatím není jasné. Co se bude v bývalé slévárně vyrábět, zatím FINAPRA tají. Celý areál prý revitalizuje pro různé výrobce z Liberecka, kteří se chtějí přestěhovat do nových prostor.

„Nicméně město bude požadovat dopravní studii, která prokáže tvrzení investora, že nová výroba bude mít nižší dopravní zatížení, než měl starý, historický provoz,“ dodal náměstek Šolc.