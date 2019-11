Schod s Havlovým citátem vadí památkářům, radnice ho postavila načerno

Pokud by došlo na správní řízení, může město zaplatit pokutu až dva miliony korun. Novorenesanční budova je památkově chráněná, základní kámen radnice byl položen roku 1888.

„Je to tam opravdu načerno. Pokud ale vím, město projevilo vůli to hned napravit,“ řekl Petr Freiwillig z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci (NPÚ).

Jednoduchý památník tvoří nová žulová deska zasazená v historickém schodišti do budovy. Má jít o řečnický stupínek, z něhož může každý svobodně hlásat myšlenky. Na jeho problematiku upozornil jako první web Náš Liberec.

Odborníci povytahují obočí už nad tím, že je památník do schodiště zasazen zcela neústrojně. Nová deska je vyrobena z jiného druhu žuly a opracovaná odlišným způsobem než zbytek schodiště. Z boku schodu červeně vystupuje Havlův citát: „Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí“.

Město porušilo zákon o památkové péči

Úhelný kámen problému ale tkví v tom, že podle informací MF DNES město oficiálně a písemně nezažádalo o závazné stanovisko oddělení památkové péče magistrátu. To tedy zásah do památky oficiálně nepovolilo. Město tak porušilo zákon o památkové péči.

Magistrátní oddělení památkové péče se také při povolování změn na historických objektech písemně dotazuje NPÚ. Jeho odborné vyjádření by pak oddělení zapracovalo do vydaného závazného stanoviska. Jenže žádost NPÚ neobdrželo. „Radnice památkáře o stanovisko písemně nepožádala,“ uvedl ředitel libereckého NPÚ Miloš Krčmář.

„Měli jsme jen ústní informaci, že se uvažuje o nápisu na schodech. Výslednou podobu jsme se ale dozvěděli až po odhalení. Město by přitom mělo jít příkladem ostatním,“ vzpomněl Petr Freiwillig.

„Pokud by šlo jen o nápis, problém bychom s ním neměli. Kdyby nás ale město žádalo o to, aby mohlo dát do schodiště desku z liberecké žuly, která je o centimetr menší a je jinak opracovaná, určitě bychom nesouhlasili,“ dodal Freiwillig.

Na místo se nejspíš vrátí původní schod

Zatímco historické schodiště je ze žluté železnobrodské žuly, nový schod září šedou žulou libereckou. „Nová žulová deska navíc není otesaná jako okolní stupně. Je vyřezaná. Ideální není ani vlastní osazení. Oproti původnímu stupni jsou tam drobné výškové rozdíly, dobré není ani zapravení stupně do schodiště,“ zhodnotil Miloš Krčmář.

S magistrátem už jednal. „Magistrát připravuje celkovou rekonstrukci schodiště. A v rámci toho by měla být sjednaná náprava. Nápis by se měl přetesat na původní stupeň a ten by se měl na místo vrátit,“ dodal ředitel libereckých památkářů Krčmář.

Radnice se hájí tím, že vše předem konzultovala s oddělením památkové péče magistrátu i s NPÚ. „Jde o dočasně umístěný památník, neboť v příštím roce dozná rekonstrukce celé schodiště,“ reagovala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Původní železnobrodská žula se podle ní už netěží. „Odlišný vzhled schodu ale dodává památníku očekávanou symboliku. Poukazuje na rozmanitost názorů, jež ze speech corneru mohou svobodně zaznívat,“ doplnila Kodymová.

Koncepci pomníku zpracoval Odbor kanceláře architektury města. Podle jejího vedoucího Jiřího Janďourka měla letos proběhnout celková rekonstrukce schodiště. „Včetně vypracování odpovídající dokumentace a projednání s dotčenými orgány,“ řekl Jiří Janďourek.

Osazení nového stupně kvůli posunutí rekonstrukce vysvětluje jako dílčí údržbu stávajícího neutěšeného stavu. „Vše bylo ústně projednáno se zástupci NPÚ a městských památkářů se souhlasem budoucí rekonstrukce schodiště jako celku,“ dodal Janďourek.