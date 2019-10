Ředitelka nám vyhrožovala, tvrdí učitelky. Za její odvolání vznikla petice

Odvolat, odvolat, skandovali za mohutného tleskání rodiče a zaměstnanci mateřské školy Pastelka v Liberci Ostašově tváří v tvář ředitelce Janě Pospíšilové.

V petici požadují její odchod. Minulý týden jí to přišli vmést hromadně do očí. Rezignaci žádají kvůli šikaně zaměstnanců, vlně odchodů učitelek způsobené neshodami s ředitelkou, ale třeba i pro údajný strach dětí, s nímž do školky chodí.

Situace je tak vyhrocená, že během tří let odešlo 28 zaměstnanců. Ještě před třemi lety patřila pod Ostašov i školka v Machníně a i tam dávali zaměstnanci kvůli ředitelce výpovědi. Za doby jejího působení od roku 2012 dalo výpověď čtyřicet zaměstnanců.

„Mé dítě je předškolák a ani neví jméno své učitelky,“ poznamenal otec jednoho dítěte na setkání nespokojených rodičů, zaměstnanců i jejich někdejších kolegů s náměstkem pro školství Ivanem Langrem.

Ten se rozhodl dalekosáhlý problém řešit na neutrální půdě ostašovské základní školy. Na místy velmi emotivní setkání dorazily desítky rodičů a pedagogů.

„Jsem drsňák. Málokdo mě položil, ale paní Pospíšilová, klobouk dolů, vám se to podařilo. Byla tam šikana, vydírání vyhazovem, výhrůžky. Hospodářka poslouchala, co se říká. Děti mi říkaly, paní učitelko pozor, jde paní ředitelka a lhaly kvůli mně. Vždyť to je ostuda. Tvarujeme osobnost dětí. A ředitelka tam pořád je. Nechápu to,“ řekla bývalá zaměstnankyně Jitka Hřebenová.

Petici podepsala většina rodičů

Petici za odvolání ředitelky podepsalo přes padesát rodičů, kteří mají ve školce dítě. Jde tedy o drtivou většinu rodičů. Školka má kapacitu 57 dětí. Ve skutečnosti je pod peticí podpisů mnohem víc. Signovali ji třeba i rodiče současných školáků. Magistrát však počítá za jedno dítě jen jednoho podepsaného rodiče. Podpis za odvolání připojili současní i bývalí zaměstnanci.

„Situaci beru velmi vážně a chápu ji jako neudržitelnou. Každopádně ji budu řešit tak, aby z ní jako vítězové vyšly děti,“ ubezpečil všechny shromážděné Ivan Langr.

„Jen prosím zaměstnance, aby chodili dál do práce. Jinak postavíme rodiny do obtížné situace,“ žádal Langr.

Za zásadní považuje výtku, že všechny tři třídy vedou dnes tři mladí učitelé do 19 let bez pedagogického vzdělání. Podle petice vyučuje jen jedna akreditovaná učitelka a zástupkyně ředitele. „Máme tři kvalifikované učitelky,“ oponovala ředitelka školky Jana Pospíšilová.

Petice jí vytýká třeba i to, že zaměstnance úmyslně zdržuje po pracovní době. Nebo že jim přidává úkoly na úkor času, které mají trávit s dětmi na zahradě. Ředitelka výtky včetně šikany odmítá.

„Nechci nic jiného, než aby děvčata vykonávala svoji práci dobře. Aby školka vzkvétala. Paní učitelky nemají žádné úkoly navíc. Mají šesti a půl hodinovou pracovní dobu. Někdy je ale nutná práce na úkor osobního času,“ hájila se Jana Pospíšilová.

„Nikdy nic nebylo správně. Ty požadavky byly naprosté zbytečnosti. Posledním impulsem pro mě bylo, když mi ředitelka řekla, že na mě může podat trestní oznámení, když pomlouvám chod školky a její práci. Nic takového jsem ale nedělala. Rodiče za mnou jen začali chodit a ptali se, proč budu odcházet. Řekla jsem jim, že budu pracovat blíž svému bydlišti,“ vysvětlila dnes již bývalá učitelka MŠ Pastelka Eliška.

Jestli školku dál povede současná ředitelka, rozhodne náměstek Langr do týdne. Otevřený odpor vůči ředitelce se objevil už před třemi lety. V té době ještě k ostašovské školce patřilo odloučené pracoviště v Machníně.

Část rodičů dětí z Machnína si přála odchod ředitelky, kvůli fluktuaci učitelek. Přičítali je neshodám s vedením, a sepsali petici. Školka se nakonec od Ostašova oddělila a přešla pod MŠ Stromovka ve Františkově. Situace se uklidnila.