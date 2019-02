Školy si nepřipouštějí šikanu, budou proti ní bojovat herci i youtubeři

„Šikana? To je váš subjektivní dojem, nic takového na naší škole není.“ S takovouhle reakcí třídní učitelky má zkušenost paní Jana z Jablonce nad Nisou. Když chtěla řešit problémy svého syna, ve škole neuspěla.

„Nakonec jsme syna dali na jinou školu, tam už byla atmosféra jiná, bylo to bez problémů,“ svěřuje se maminka dnes už sedmnáctiletého chlapce.

Podle výroční zprávy České školní inspekce není šikana na školách ničím výjimečným. Statistika uvádí, že se s ní potýká 83 procent českých škol.

Šikany může být víc, než se přiznává

„Troufám si říct, že to číslo je ještě vyšší. I v Liberci máme základní školy, které v kolonce šikana vykazují nulu. Jsem na rozpacích, zda jim věřit. Stále jsou totiž ještě školy, které se bojí tyto problémy přiznat, aby nepřišly před veřejností o svoji image. Pro mě má ale větší cenu škola, která šikanu řeší a nezametá pod koberec,“ řekl náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Právě bagatelizování problémů hraničících s šikanou může vést až k tragickým koncům. V Liberci teď proto vzniká projekt Princezna Julie. Jméno odkazuje na třináctiletou školačku jedné základní školy v Liberci, která se kvůli psychickým problémům před čtyřmi lety oběsila.

„Ukázalo se, že jednou z příčin byla i šikana ze strany spolužáků. Nechceme, aby k něčemu podobnému ještě někdy došlo. Připravujeme proto ve spolupráci se sdružením Advaita sérii školení pro třídní učitele, výchovné poradce a preventisty ze všech základních škol v Liberci, aby uměli příznaky šikany rozpoznat a včas ji řešili ještě v zárodku. Také vznikne jakási příručka, kde budou na příkladech z praxe od pracovníků sociální ochrany dětí, České školní inspekce a dalších odborníků rady, jak se v daných případech chovat a co nepodceňovat,“ uvedl Langr.

Budoucí učitelé si se šikanou neumí poradit

Problém je i na straně pedagogických fakult. Budoucí učitelé se tam vůbec neučí, jak si se šikanou ve škole poradit. „Přednášky ani semináře na tohle téma nebyly. Jsme v tomhle hození do vody ve stylu: poraď si. Rozpory ve třídě už jsem řešila, doufám, že z toho nic vážného nebude,“ řekla učitelka Anna Krupková, která učí druhý rok.

Do prevence se v Liberci zapojí také městská policie. Ta plánuje besedy s žákovskými parlamenty na všech školách. „Budeme dětem vysvětlovat, že šikana může být trestným činem. A také že je jedno, jestli se spolužákovi třeba jen posmívají, což z hlediska zákona nic není, ale u té oběti to může vést až k silným traumatům. I slovní potyčky a nadávky jsou šikana,“ říká preventista Městské policie v Liberci Lukáš Poruba.

Podle něj je v plánu také zřízení webové a facebookové stránky, kde děti najdou při problémech s šikanou pomoc. „Volání telefonem na Linku důvěry a podobně už pro mnohé děti nemusí být v době sociálních sítí zrovna tím nejlepším řešením. Chceme se jim proto co nejvíce přiblížit. Plánujeme zapojit i známé youtubery, kteří jsou dětem blízcí a mají u nich autoritu,“ dodal Poruba.

Problémy s šikanou a jejími následky se budou řešit i na prknech Malého divadla. Herečka Jana Hejret Vojtková tam s hereckým studiem připravuje příběh O vílách a Králi draků, které bude určeno pro školy.

„Nebude to ale podle názvu pohádka. Bude to drsné a šokující představení, ale jinak to nejde. Inspiraci jsem si vzala právě z deníků Julie, která si vzala kvůli šikaně život. A také z reakcí jejích spolužáků na Facebooku den po její smrti. Je neuvěřitelné, jak otřesné a hnusné komentáře se tam objevily,“ uvedla Vojtková.