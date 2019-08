Skokani už nemusí za hranice, na Ještědu opět mohou závodit

Naposledy se přitom světový pohár skákal na Ještědu v roce 2008, o rok později se pak můstky dostaly na televizní obrazovky v rámci mistrovství světa v klasickém lyžování. A pak nic, jen v roce 2013 tam bylo ještě mistrovství světa juniorů.

Od té doby se na můstcích proháněl jen vítr. To se teď změní. Nájemce lyžařského areálu, společnost Tatry Mountain Resorts (TMR), investoval do opravy můstků přes půl milionu korun.

Ještěd je jediný velký areál s můstky v Česku

„Vloni jsme se zaměřili na zlepšení infrastruktury na sjezdovkách. Teď přišel čas věnovat se i můstkům. Sice nemáme ve smlouvě s městem povinnost pořádat na můstcích závody, ale nebylo nám jedno, že se s nimi nic neděje. Máme ambice tu ve spolupráci se Svazem lyžařů obnovit tradici velkých mezinárodních závodů,“ zmínila Renata Balašová, marketingová ředitelka lyžařského areálu.

Certifikace od FIS platí pro oba ještědské můstky, a to na dobu pěti let. „Ještěd je teď jediný skokanský areál s velkým můstkem v Česku, který má certifikaci od FIS. Musím poděkovat TMR, že se do rekonstrukce pustila. Můstky sice na první pohled vypadaly provozuschopně, ale byla tam spousta věcí, které buď nevyhovovaly novým normám, nebo byly rozpadlé,“ řekl generální sekretář Svazu lyžařů Jakub Čeřovský.

To potvrzuje i technický delegát FIS Christian Kathol, který na obnově můstků s TMR spolupracoval. „Když jsem ty můstky viděl vloni na podzim, říkal jsem si, že to bude fuška. Byly v opravdu nedobrém stavu. O to víc jsem překvapen, jak se ta rekonstrukce podařila. Je to jako den a noc, takový je to rozdíl. Teď jsou v perfektním stavu a Liberec to pomůže navrátit mezi skokanské destinace,“ popsal Kathol.

Keramickou stopu vlastnoručně opravili

Velká práce byla například s obnovou keramické návodní stopy. „Ta už byla v dezolátním stavu, rozpadlá. Bohužel, původní výrobce nás odmítl, že už je nevyrábí. Tak jsme ji museli rozebrat, vyrobit formu a některé části nově dodělat. Něco je tam i lepené několika druhy silikonu, aby to drželo pohromadě,“ sdělil Richard Peukert, který má na starosti správu můstků.

TMR proto plánuje v rámci modernizace ještědského areálu požádat o dotaci na novou keramickou stopu. „Mělo by to i tu výhodu, že nová stopa se pro závody upravuje jen dva dny, zatímco tahle čtrnáct dní. Také sem chceme pořídit sítě proti větru, aby se zvýšila bezpečnost závodníků,“ dodala Balašová.

Obnovu můstků vítá i šéftrenér českých skokanů David Jiroutek. „Je to dobrá zpráva. Konečně budeme mít kde trénovat. Teď jezdíme za tréninky do zahraničí, do Planice, Innsbrucku nebo Oberstdorfu, což je náročné a drahé. Je dobré, že můstky mají umělou trávu, takže se dají využít i v létě.“

Premiéru zažijí můstky 14. září v rámci Oslav Ještědu. Proběhne tam mezinárodní mistrovství ČR, na které přijede i ředitel skokanské sekce FIS Walter Hofer. V únoru pak můstky ožijí pořádáním FIS Cupu a v létě GrandPrix. Další rok už se počítá s Libercem pro pořádání světového poháru.