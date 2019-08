Zubožené harrachovské můstky vyburcovaly i polskou legendu Malysze

Svým věhlasem zaštítili sbírku Zachraňme skokanské můstky Harrachov! „Češi jsou pro mě jako bratři. Když za mnou přišli, abych jim pomohl, neváhal jsem,“ řekl Malysz, čtyřnásobný mistr světa na středním a velkém můstku, vítěz Světového poháru a čtyřnásobný olympijský medailista.

„V Harrachově jsem nechal celé srdce, na velkém a mamutím můstku jsem tady zažíval nejkrásnější chvíle. Loni jsem byl v Harrachově s rodinou a když jsem můstky viděl, řekl jsem si, že není dobře, jak vypadají. Chtěl bych, aby se to změnilo a mohli se sem vrátit skákat Poláci i jejich fanoušci,“ dodal skokan.

Navíc prohlásil, že bude dělat sbírce na harrachovské můstky v Polsku reklamu.

Za sbírkou stojí Lyžařský a turistický Bucharův klub, v něm působí také harrachovští patrioti, lyžařští funkcionáři a rozhodčí bratři Josef a Stanislav Slavíkové.

„Sbírka nevyřeší rekonstrukci zchátralého mamutího můstku, potřebujeme ale zachránit menší můstky s kritickým bodem K 40, 70 a 90. V minulé sezóně se na nich kvůli špatnému stavu neskákalo, na což doplatili žáci, dorostenci a junioři. Někteří z nich se skokem bohužel skončili,“ tvrdí Josef Slavík. „Kdyby se nepodařilo dát menší můstky dohromady, celý skokanský sport by se dostal do velkých problémů.“

Zatím je na kontě přes 220 tisíc korun

Sbírka začala před měsícem a půl a zatím se v ní nashromáždilo přes 220 tisíc korun. Janda s Plocem darovali každý 10 tisíc.

„Minulý týden probíhal v Harrachově hudební festival Keltská noc a překvapilo nás, kolik návštěvníků nenechaly zchátralé harrachovské můstky lhostejnými. Za tři dny nám do sbírky věnovali třicet šest tisíc korun,“ upozornil Stanislav Slavík. „Z vybraných peněz jsme už udělali revizi vleku vedle menších můstků a ukázala, že lano je bezpečné. Koncem srpna se pustíme do opravy bočního ochranného bednění u můstku K 70.“

Na opravu a provoz menších můstků, vzdálených asi 300 metrů od mamutího a velkého, by Lyžařský a turistický Bucharův klub potřeboval v příštích dvou letech tři až pět milionů korun.

„Netajíme se tím, že bychom na svou stranu rádi získali veřejnost,“ tvrdí Stanislav Slavík. „Pak se třeba i kompetentní a za můstky odpovědní lidé začnou konečně chovat jako řádní hospodáři a konečně něco udělají něco pro záchranu skokanského sportu v Česku.“

Na mamutím můstku se naposledy létala při MS v roce 2014. V současné době vypadá zuboženě. Premiér Andrej Babiš loni v Harrachově slíbil, že stát uvolní na záchranu skokanského areálu půl miliardy korun. Nejdříve se ale musí vyřešit problémy s pozemky pod můstky. Memorandum o vůli obnovit harrachovské můstky podepsaly Liberecký kraj, město Harrachov, svaz lyžařů, Český olympijský výbor a Klasický areál Harrachov.

V příštím roce by se mohlo začít stavět

„Pokud všechno půjde dobře, mohl by být projekt na rekonstrukci můstků ještě v příštím roce a pak by se mohlo začít stavět,“ uvedl Josef Slavík.

Podle Ploce záviděl kdysi Harrachovu skokanský areál celý svět. „Před třiceti pěti lety tady stály na svou dobu vynikající můstky od nejmenších až po mamutí. Teď se bohužel scházíme ve smuteční náladě,“ prohlásil Ploc.

„Je neuvěřitelné, kolik lidí se mě u nás v penzionu a restauraci ptá, co se s můstky stalo,“ říká Pavel Ploc. „Přijíždějí do Harrachova z Libereckého kraje, z Moravy, z Polska i z Německa. Jsou vyděšeni z toho, jak vypadá mamutí můstek. Kdyby se povedlo skokanský areál rekonstruovat, tak věřím, že by se český skok na lyžích dostala znovu nahoru jako třeba za party kolem Jirky Rašky, za našich časů s trenérem Motejlkem nebo za Jardy Sakaly a Jakuba Jandy. Všichni jsme se dnes v Harrachově sešli, abychom vyhecovali veřejnost a získali ji na svou stranu pro sbírku.“

Motejlek považuje Harrachov za místo, kde jsou nejlepší sněhové podmínky pro klasické lyžování v celé republice. „Skoky byly pro Harrachov vždycky sportem číslo jedna, první velké mezinárodní závody se tady konaly už v roce 1954. Bez harrachovských můstků nemůže český skok na lyžích existovat,“ dodal harrachovský rodák Motejlek.

„Jsem rád, že jsme tady sešli bývalí skokani ze tří generací, abychom můstkům pomohli,“ poznamenal Jakub Janda, současný poslanec sněmovny a předseda skokanského úseku svazu lyžařů.

Harrachov je mekka skokanů

Do Harrachova ve středu dorazil rovněž starosta sousedního polského města Sklářské Poreby Miroslav Graf. Harrachov označil za mekku skokanského sportu.

„V sedmdesátých letech minulého století jsme sem jezdili skákat a nejsme rádi, jak skokanský areál vypadá,“ řekl Graf. „Na jeho modernizaci nám záleží a věřím, že k jeho záchraně přispěji ve sbírce i Poláci.“

Hned za hranice v Jakušicích roste jedno z nejlepších center pro běh na lyžích a biatlon v Evropě. Graf se domnívá, že spojení harrachovského a jakušického lyžařského areálu může změnit celé Krkonoše.

„Harrachovu chceme pomoci z historických, sentimentálních i obchodních důvodů,“ vysvětlil Graf. „Když se v Harrachově skákal Světový pohár nebo mistrovství světa, bydlelo mnoho polských fanoušků v rekreačních střediscích na polské straně Krkonoš.“

V minulosti se objevily plány na společné MS v klasickém lyžování v Harrachově a Jakušicích. „Kdyby se povedlo skokanský areál opravit, měli bychom na MS velkou šanci,“ uvedl Stanislav Slavík. „Ještě předtím bychom tady mohli uspořádat juniorské mistrovství světa.