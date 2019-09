Čím dříve, tím levněji. Ještěd nabídne omezené množství výhodnějších skipasů

Čím dřív, tím levnější lyžování. Skiareál Ještěd bude i letos nabízet akční skipasy na celou sezonu. Začal s tím loni, kdy nejlevnější skipasy zmizely během tří hodin. A stejné to bude zřejmě i letos.

„Opět budeme mít limitovanou sérii jedné tisícovky sezonních permanentek za 1 999 korun. K dispozici budou pouze v sobotu 7. září u našeho stánku na sportovním veletrhu Sport Live v liberecké aréně,“ uvedla projektová manažerka skiareálu Ještěd Renata Balašová.

Prodej zahájí v devět hodin ráno. Bude to mít však své omezení. Co kupující, to jeden skipas, který bude na jméno, s fotkou i adresou bydliště a tím pádem nepřenositelný. Koupit půjde jen za hotové, ne přes kartu. I když loni byla limitovaná série o tisícovku levnější, tedy jen za 999 korun, i tak se řada lyžařů chystá do arény vyrazit.

„Rozhodně se to vyplatí. Když to srovnám s cenou za jednodenní skipas, tak vlastně za tři a půl dne lyžování to máte zpátky. To je super,“ řekl Martin Krušík, který se do fronty v aréně chystá i se svými přáteli.

Ceny skipasů porostou ve vlnách

Kdo nestihne arénu, nebo už se na něj nedostane, může ještě využít tradičních Oslav Ještědu, které jsou 14. září. Tam už ale bude skipas o pětistovku dražší, tedy za 2 499.

„Ceny skipasů budeme zvedat ve vlnách. Do konce září budou za 2 999 korun, do konce října za 3 499 korun a do konce listopadu za 3 999 korun. V prosinci se pak dostaneme na finální cenu 4 999, což je o tisíc korun méně než loni,“ uvedl ředitel skiareálu Jakub Hanuš.

Vedení areálu ovšem upozorňuje, že permanentky nebudou platit pro večerní lyžování. Právě s tím byly vloni problémy. Většina lyžařů totiž byla zvyklá z minulosti, že večerní lyžování bylo součástí skipasu. „Standard ve všech střediscích Tatry Mountain Resorts je, že sezonní skipasy jsou bez večera. Není tedy důvod, aby to bylo v Liberci jinak,“ zdůvodnila Balašová.

Novinkou je nákup permanentek přes internet, který spustí 9. září. Voucher bude možné koupit i v libereckém informačním centru nebo o víkendech do konce října v pokladnách u parkoviště P1.

„Důležité je, že nezdražujeme, jednodenní skipasy zůstanou jako vloni. Dospělý za 590 korun, děti 320. Na četná přání zavedeme i tříhodinový odpolední skipas s výhodnější cenou. Také se vracíme k původní provozní době, tedy už ne od osmi ráno do tří odpoledne, ale od půl deváté do čtyř a večerní lyžování pak bude od osmnácti do jedenadvaceti hodin,“ upozorňuje Hanuš.

Cvičná plocha pro děti se rozšíří

Lepšího zázemí se letos na Ještědu dočkají nejmenší lyžaři. Cvičná plocha se rozšíří, přibude dětský vlek, nový snowpark pro nejmenší stejně jako plocha pro sáňkování s dětmi.

„Naší velkou ambicí také budou příměstské zimní tábory. Už o tom jednáme s libereckými školami,“ podotkl Hanuš. Další novinkou v areálu pak bude nový kiosek s terasou u horní stanice Na Pláních a u dolní stanice Skalka.

Jediné, co se tento rok nepodařilo, bylo zahájení výstavby páteřní sjezdovky Nová Skalka. Společnost TMR počítala s tím, že lyžaři se po ní projedou už letošní zimu. Kvůli připomínkám veřejnosti i různých institucí musela předělat dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí.

„Museli jsme se vypořádat s připomínkami ke zdrojům vody pro zasněžování i s dopady na krajinný ráz. Snažili jsme se vyjít vstříc. Upravenou dokumentaci budeme na krajský úřad dávat příští týden. Věřím, že teď už to projde, takže sjezdovku bychom mohli budovat na jaře,“ dodal Hanuš.