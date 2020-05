Rudé tapety střídá v libereckém divadle světlá káva, zlepší se i zvuk

Až diváci 21. srpna poprvé vstoupí do hlediště Divadla F. X. Šaldy v Liberci, aby si vychutnali operetu Lovci perel, prožijí malý šok. Stěny už nebudou pokrývat temně rudé tapety v bílých rámečcích, ale nový nátěr v barvě světlé kávy.

Interiér libereckého divadla totiž v těchto dnech prochází rozsáhlou rekonstrukcí za více než čtyři miliony korun. Ta mu nejen vrátí původní vzhled, ale především zlepší akustiku.

„Divadlo prošlo v minulosti mnoha zásahy. Posouvalo se orchestřiště nebo se zastavěla místa na stání. Trochu se nám tak zmenšilo, čímž utrpěla akustika,“ zdůvodňuje nutnou rekonstrukci ředitelka Jarmila Levko.

Akustická studie odhalila, že na vině jsou mimo jiné tapety, které pokrývají stěny divadla. „Studie potvrdila, že od stropu, balkonů nebo třeba dveří se zvuk odráží v pohodě, ale od tapet a překližek je to horší. Zadní stěny dokonce zvuk pohlcují, místo aby ho odrážely,“ vysvětluje architekt Jan Hendrych.

Lepší zvuk pro operu

Tapety tak v těchto dnech ze stěn mizí. Dělníci navíc některá místa zpevňují, aby se od nich zvuk lépe odrážel. To ocení především návštěvníci oper. Pěvkyně a pěvci totiž k dokonalému výkonu potřebují, aby se jejich hlas nesl sálem konkrétní dobu.

„Divadlo je poměrně malé, ale problém je s dobou dozvuku. To je ukazatel, jak dlouho zvuk z jeviště doznívá v hledišti. Jiná, podobně malá divadla, mají dobu dozvuku 1,0, kdežto tady je 0,7. Záleží to na mnoha faktorech, jako jsou velikost divadla, počet diváků nebo zdobné prvky,“ vysvětluje Hendrych.

Na zpevněné zdi se ale červené tapety s výrazným bílým rámováním nevrátí. „Byl to cirkus. Vzniklo to přibližně před čtyřiceti lety. Celé pozadí bylo poměrně rozbité,“ zmiňuje architekt, pro kterého bylo hledání staronového odstínu nelehkou záležitostí.

„Starší fotografie existují jen černobílé, ze kterých je patrné, že na stěnách byla jednotná barva. Ale jaká, to se dost těžko zjišťuje.“

Volba nakonec padla na světle okrovou. „Usoudili jsme, že stěny zkusíme potlačit. V tuto chvíli pracujeme s odstínem, který vypadá trochu jako světlá káva nebo polárkový dort Cappuccino. Bude to na podobném principu jako zdejší foyer, kde je zelenobéžová barva. Tady bude pozadí trochu temnější, neutrálnější, aby z toho vystupovaly všechny zlaté a bílé dekorativní prvky,“ popisuje architekt, který všechny úpravy konzultuje s památkáři.

„Podobný princip je použitý u Semperovy opery v Drážďanech, která má celé hlediště jednotně barevné.“

Prostor bude opticky větší

Hendrychovým cílem je prostor divadla opticky zvětšit a dodat mu eleganci. „Uvažovali jsme i nad variantou, že spodní část a první balkony by byly v odstínu červené a teprve galerie by byla v neutrální béžové barvě. Třeba i Národní divadlo v Praze je dole červené a galerie jsou ve světlém okru. Ale pak se nám zdálo, že jednotný ráz divadlo opticky zvětší a zklidní a o to víc budou vystupovat všechny dekorace.“

Změní se i vzhled lóží, které byly doslova obaleny těžkými závěsy. „Zachováme pouze horní závěsy, které budou nově z látky odrážející zvuk,“ vysvětluje architekt.

Rekonstrukce, která začala kvůli pandemii koronaviru dříve, spolyká celkem 4,4 milionu korun. Divadlu je poslal Liberecký kraj. Herci tak mohou začít zkoušet už na začátku srpna.

Dělníci se ale brzy do hlediště vrátí. „Projektovali jsme výměnu sedaček a měli jsme přislíbenou dotaci deset milionů korun. Schvalování ale zastavila pandemie koronaviru. Sedačky tak zatím nové nemáme, ale až budou, zůstanou jasně červené,“ zakončuje ředitelka Jarmila Levko.