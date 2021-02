Liberecká škola bude učit žáky, aby bojovali s hackery a chránili data

Stane se tak v rámci oboru Informační technologie. Letos na podzim v něm škola otevře jednu třídu navíc. Uspokojit tak může oproti současným třiceti šedesát zájemců.

Ředitel školy Jaroslav Semerád říká, že kybernetická bezpečnost je tématem dneška.

„Chceme být školou budoucnosti, a tak jsme si řekli, že obor Informační technologie rozšíříme. V prvních ročnících bude výuka žáků stejná. Od dalších se pak rozdělí. Pedagogové dostanou za úkol vytipovat jednotlivé žáky a říci, na co se více hodí. Zda se zaměří na administraci počítačových sítí nebo na digitalizaci výroby. V další třídě bude třeba klasické programování, výuka multimédií nebo webových aplikací. Nebezpečí zneužití různých dat roste, takže je zavádění tohoto typu výuky na středních školách nezbytné,“ vysvětlil ředitel.

„Úkolem našich absolventů samozřejmě není to, aby něco vyvíjeli. Od toho je vysoká škola. Ale měli by umět používat bezpečnostní programy, umět hlídat výstupy z nich, umět nastavit digitální technologie, síť, postavit program tak, aby v něm nebyly bezpečnostní díry a podobně.“

Spolupráce s technickou univerzitou

Škola chce v tomto spolupracovat s libereckou Technickou univerzitou. Vlastně tady již úzké partnerství funguje, jelikož řada absolventů školy tam odchází dále studovat.

Děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Zdeněk Plíva je přesvědčen, že je nutné děti a mladé lidi vzdělávat v počítačové gramotnosti obecně. „Myslím, že by to mělo být možná už od mateřských škol. Zásady bezpečného chování v kyberprostoru by si lidé měli osvojovat dříve než na vysoké škole. Je třeba mít na vědomí, že data jsou jedna z nejcennějších věcí, co máme. Jejich zneužití je mnohdy velice jednoduché, když se ví, jak na to. Vidíme to na příkladu různých útoků v nemocnicích nebo na školách. Důležité je samozřejmě také bezpečné chování na sociálních sítích,“ zamyslel se děkan mechatroniky.

Zavádění výuky kybernetické bezpečnosti je podle náměstka hejtmana pro školství Dana Ramzera na samotných ředitelích škol. „Téměř devadesát procent všech informací běží po elektronických nebo bezdrátových sítích. Je proto velmi důležité umět tato data chránit. Vynasnažíme se, abychom školy v tomto podpořili,“ řekl náměstek.

Kraj podle něj připravuje s Agenturou regionálního rozvoje projekt takzvaného Junior centra zaměřeného na vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních technologií. „Máme v kraji tři školy v Liberci, Jablonci a České Lípě, kde by mohlo vzniknout. Chceme, aby se o něj utkaly,“ dodal Ramzer.

O centrum má škola zájem

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická už díky podobnému projektu vybudovala centrum odborného vzdělávání zaměřené na robotiku a automatizaci. Junior centrum by ho podle ředitele Semeráda doplnilo, proto o něj má škola zájem.

Škola rozšíří obor Informační technologie na úkor technického lycea, které po osmnácti letech už letos neotevře. Podle ředitele je tomu tak z kapacitních důvodů.

Liberecká „průmyslovka“ letos slaví již 145. výročí od založení a patří mezi nejstarší školy v regionu.