Jiří Suchý si k narozeninám vyrazil medaili. Šlitr by měl radost, vzpomínal

Asistovala mu jeho kolegyně a přítelkyně v jedné osobě, herečka a zpěvačka Jitka Molavcová.



„Pro mě to znamená, že jsem to přece jenom na konci života někam dotáhl,“ ocenil Suchý, který v říjnu oslaví 90. narozeniny a ražba medailí tak byla jedním z prvních darů.

První z edice medailí zdobí jeho a Šlitrova tvář. I ten by měl podle Suchého velkou radost. „Jak by reagoval, to ale nemohu říct. Poněvadž on reagoval vždycky nějak nečekaně. Vždycky jsme se překvapovali,“ zavzpomínal zakladatel Divadla Semafor na svého parťáka.



Na druhé medaili doprovodí Suchého právě Molavcová. Poslední bude věnována samostatně Jiřímu Suchému. Rub, který je společný celé minisérii, zdobí logo Semaforu, klaviatura a slamák s buřinkou. Kompozici dotvářejí podpisy tria Suchý-Šlitr-Molavcová.

Autorem všech tří medailí je Martin Dašek. „Bylo specifické, že jsem pana Suchého dělal ve třech různých obdobích jeho života. Na první je s panem Šlitrem mladý, na druhé s paní Molavcovou starší a na třetí sám téměř současný,“ řekl Dašek.



Emise je limitovaná, pro každou medaili z minisérie mincovna vyrazí ve zlatě 200 kusů a ve stříbře 500. Z každé prodané stříbrné medaile půjde 200 a ze zlaté 500 korun pro divadlo Semafor. Zlatá medaile se prodává za necelých 42 tisíc korun a stříbrná stojí 2490 korun.