Developer chystá u hranic tří států gotickou vesničku, místní se bojí davů

Za břízkami vykukuje věž gotického hradu, pod kterým se krčí křivé hrázděné domky středověkého městečka. O kousek dál kryté kolbiště pro rytířské turnaje na koních, z druhé strany pak velká krčma pro hladové krky.

Tak zatím v náčrtu vypadá vesnička z dob Přemysla Otakara II., která by mohla vzniknout kousek od rekreačního areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou.



V prostoru mezi stávajícím amfiteátrem, kam lidé míří například na festival Hrádecké rockové léto, a mokřadem nedaleko bodu Trojzemí plánuje soukromý investor vybudovat svoji představu gotické vesnice. Podle návrhů připomíná podobný projekt v obci Ostrá u Lysé nad Labem, kde replika středověkého městečka slouží jako Centrum historických řemesel.

I zamýšlená vesnička za Kristýnou by sloužila částečně jako zábavně naučný park, který by návštěvníky seznamoval s dobou za vlády Přemysla Otakara II. Ostatně právě on povýšil sousední Žitavu na královské město, jeho jméno je tak se zdejším regionem spjato. Kromě toho by vesnička s hradem mohla sloužit jako kulisy pro filmaře.

Město Hrádek už s investorem několikrát jednalo, ke shodě ale zatím nedošlo.



„Nejdřív nám ta myšlenka přišla zajímavá, ale neměli jsme v ruce nic konkrétního. Teď za námi přišli už s upřesněnější představou, celé místo zmapovali pomocí dronu, přinesli vizualizace. Objevil se i návrh nájemní smlouvy, ale ten už zastupitelstvem neprošel,“ přibližuje starosta Hrádku Josef Horinka.

Výstavba pseudogotické vesničky by přitom město nestála ani korunu. Developer má zájem si jen městské pozemky za areálem Kristýny dlouhodobě pronajmout. Po skončení nájemní smlouvy, která by Hrádku přinesla i nějakou tu korunu do rozpočtu, by se pak pozemek uvedl do původní podoby.

„Panují ale různé názory na to, jestli je tam podobný záměr vhodný. Někdo v tom vidí ohromný potenciál, který by do Hrádku přivedl další turisty, jiní tam chtějí zachovat přírodu. Vesnička by sousedila s hrádeckými mokřady, které slouží jako klidová zóna, lidé tam chodí na procházky,“ zmínil Horinka.

V námitkách se také často objevují obavy, aby to s gotickou vesničkou nedopadlo podobně jako s westernovým městečkem. To za Kristýnou nechal vybudovat před lety za dotační peníze podnikatel Vít Chaloupka.



Moc si ho ale neužil a jako nevýdělečné ho pak nechal přepsat na Hrádek. Město nakonec muselo dřevěné budovy imitující městečko na Divokém západě nechat zbourat. I proto se radnice rozhodla obrátit na veřejnost.

„Názor lidí nás zajímá, snažíme se ho reflektovat i u jiných projektů. Pokud bude většina lidí proti, měli by se toho zastupitelé držet,“ dodal Horinka.

Vesnička rozděluje místní obyvatele

A reakce Hrádeckých jsou zatím různé. Jedni nápad považují za úžasný projekt a nový turistický cíl, druzí za kýč a umělý středověk, který zničí kus volné přírody a přivede na Kristýnu další spoustu lidí.

„Už teď je Kristýna přeplněná, tohle by znamenalo další davy, další parkoviště. Je to jen rádoby představa gotiky. Projekt je zajímavý, ale pro tuto lokalitu nevhodný,“ objevuje se často v diskuzi na sociálních sítích. Místo poblíž hranic s Německem a Polskem si přitom investor vybral záměrně, aby gotická vesnička byla lehce dostupná i turistům z těchto zemí.

„Chápu, že investor má na tom zájem a chce nás přimět k nějakému rozhodnutí. Takže časem tuto otázku do zastupitelstva vrátíme a zohledníme pohled místních,“ dodal starosta Horinka, který jméno developera zatím nechce prozradit. Podle obchodního rejstříku se však jedná o loni vzniklou společnost Gotika 1212, jejímiž jednateli jsou Jakub Murdych a Miroslav Lepil z Liberce.