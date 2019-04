Pes spadl ze zříceniny hradu, z římsy nad propastí ho dostali hasiči

„Po příjezdu jsme vystoupali na vyhlídku zříceniny hradu. Provedli jsme uvázání kotevního bodu a navázání lezce, který slezl pro pejska zhruba o dva metry níže a vytáhl ho nahoru,“ popsal Pavel Vlasák z lezecké skupiny hasičů z České Lípy.

Pod skalní stěnou vede železniční trať. Pokud by se pro psa spustil laik, mohl by se na skále dostat do smrtelného nebezpečí. Fredevald leží na pomezí Libereckého a Ústeckého kraje.

Záchrana psa

Na operační linku hasičů si o pomoc zavolali lidé v pátek před sedmnáctou hodinou.

Ke zřícenině hradu vyrazili nejen hasiči z České Lípy, ale i hasiči Ústeckého kraje ze stanice Česká Kamenice a poté dobrovolní hasiči z Kamenického Šenova.