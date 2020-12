Starosta Hamru dostával nezákonné odměny. Starám se o kemp, brání se

K platu bezmála 50 tisíc korun měsíčně si starosta Hamru na Jezeře přilepšil v minulosti o dalších 80 tisíc korun. Tyto odměny však podle pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobíral v letech 2017 a 2018 nezákonně.

Peníze navíc schválilo starostovi zastupitelstvo za to, že nad rámec svých povinností zajišťoval kulturní, sportovní a rekreační akce v obci. Ve výpisu jeho činností, jež doložila obec, najdeme třeba organizaci maškarního karnevalu, MDŽ, opékání buřtů, dětský den nebo průvodcovství při exkurzi do Prahy. Soud však konstatuje, že všechny tyto činnosti spadají pod výkon funkce starosty a neměl by za ně být odměňován zvlášť.

„Žalobce se neztotožnil s názorem, že obec může udělit dar, když to uzná za vhodné. Dary byly starostovi poskytnuty právě proto, že byl starostou. Soud má za to, že osobní angažovanost starosty při zajišťování akcí nevybočuje z rámce výkonu funkce starosty,“ stojí v rozsudku soudu.

Starosta si na odměnách přišel na čtvrt milionu korun

K odměňování starosty v Hamru na Jezeře nedošlo poprvé. MF DNES spočítala, že od roku 2008 si tímto způsobem Dvořák přilepšil k platu o dalšího více než čtvrt milionu korun. Soud se však zabývá „pouze“ 80 tisíci z posledních let.

Na fakt, že obec porušuje zákon o obcích, upozornila Ivana Jablonovská, která pochází z části obce Břevniště a do roku 2019 zde měla trvalý pobyt.

„Že si starosta několik předchozích let nechává vyplácet mimořádné odměny, mi bylo divné. Pátrala jsem, jestli je to v souladu se zákonem. Podala jsem podnět na ministerstvo vnitra, které obec vyzvalo, aby tuto chybu napravila, ale obec to neudělala. Tak na Hamr na Jezeře podalo ministerstvo žalobu a krajský soud vydal rozsudek, který potvrdil mou domněnku,“ sdělila Jablonovská.

Odměna 10 tisíc za občerstvení a stany

Obec ale chybovala nejen v případě starosty. Odměnu 10 tisíc korun vyplatila i zastupiteli Pavlu Cihlářovi za to, že zajistil občerstvení a stany na jedné z akcí v obci. Maximální výše odměn pro neuvolněného zastupitele je ovšem dle zákona jen 5 262 korun. I zde soud konstatoval porušení zákona o obcích.

Starosta Milan Dvořák MF DNES sdělil, že odměny si nenavrhoval a při hlasování o nich se zdržel. Je ovšem pravdou, že v sedmičlenném zastupitelstvu má jeho sdružení Břevniště-Hamr-Útěchovice pětičlennou převahu, takže jeho hlas nebyl třeba. Poukázal na to, že kromě starosty je v podstatě manažerem kempu.

„Myslím, že vám nemusím psát, jak to u nás v obci vypadá v době letní rekreační sezony, kdy se během několika měsíců zvýší počet obyvatel obce o několik tisíc a co vše musí starosta takové obce svou činností obsáhnout nad rámec běžných povinností, pokud obec provozuje ubytovací a rekreační zařízení a je odpovědný za každého,“ odepsal Dvořák na dotaz MF DNES.

Ve své činnosti prý bude i nadále pokračovat. „Přináší naší obci do jejího rozpočtu nemalé finanční prostředky a bude záležet na zastupitelstvu obce, zda mě za toto třeba i finančně ocení – samozřejmě v rámci platné zákonné legislativy,“ sdělil.

Rád se chlubí cizím peřím, říká zastupitelka

Jediným zastupitelem, který pro mimořádné odměny nehlasoval, byla opoziční Romana Formánková (Změna pro Hamr).

„Samozřejmě, že se mi mimořádné odměny nelíbily, důkazem toho je i zápis z jednání, kdy jsem jako jediný zastupitel obce nehlasovala pro, a to v obou usneseních. To ale najednou vedení obce nikde nezmiňuje, dělá, jako bychom to schválili všichni. Pan starosta je ve funkci dvanáct let, je to bývalý policista, navíc si z obecních peněz nechal proplatit 96 tisíc korun za zisk manažerského titulu MBA, takže bych očekávala, že tuhle problematiku bude znát,“ podivuje se Formánková.

Starostova angažovanost podle Formánkové spočívá hlavně v tom, že je všude vidět, nikoliv, že by se staral. „On se rád chlubí cizím peřím. Přijde, udělá si tam pár fotek a pak prohlašuje, že něco organizoval. Takhle si třeba připsal zásluhy za pořádání triatlonového závodu Hamrman. Ten má přitom svého pořadatele, který vše řídí. Myslím, že je to nefér,“ prozradila opoziční zastupitelka.

Starosta nehodlá odměny vracet

Vracet neoprávněně vyplacené odměny však starosta nebude. Podle Jany Zwyrtek Hamplové, která právně zastupuje Hamr na Jezeře, mu peníze náleží, ale obec vymyslí jinou cestu, jak mu je vyplatit.

„Jen na to zvolíme jinou právní cestu - patrně dohody o provedení práce apod. To proto, že to, co dělali pro svou obec, nesouviselo s výkonem funkce zastupitele. Dojde tedy k nápravě - odměna bude do konce roku zrušena, a budou uzavřeny jiné formy dohody. Tedy chyba byla ne ve výplatě, ale v právní formě,“ odpověděla Hamplová.

Starosta podle ní dostal odměny hlavně za to, že se stará o kemp, který obci přináší peníze do rozpočtu. „Kdyby na práci, kterou zvládá vedle své funkce, protože si to vše efektivně spojuje, najal externí sílu, zaplatí obec třikrát tolik. Ve své podstatě dělá i manažerskou činnost,“ dodala.

Starosta nemůže smlouvu uzavřít sám se sebou

Podle Marka Zelenky, předsedy občanského sdružení Oživení, které se věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti, nebude ale jednoduché starostu legálně odměnit za to, že se stará o kemp. „Kapitola sama pro sebe jsou odměny z orgánů společností, kde má samospráva majetkovou účast a kde je politik nominován. Ani za tuto práci by neměl pobírat politik odměnu,“ míní Zelenka.

Starosta prý může dělat například drobné práce pro obec, ale nemůže smlouvu uzavřít sám se sebou, jak se občas v minulosti stávalo, ale pouze se schválením zastupitelstva. Zelenka tím potvrzuje výrok soudu, který konstatoval, že pokud je péče o kemp skutečně tak náročná, má na ni obec zaměstnat samostatného pracovníka.

Vracet peníze nejspíš nebude ani zastupitel Pavel Cihlář. Ten redakci MF DNES vzkázal, že o peníze nestál a nehlasoval pro ně. Bral je prý jako kompenzaci nákladů za to, že zajišťoval odhalení památníku „pana Klause“. „ A víte jaký je výsledek. Od té doby jsem pro obec nic neudělal,“ přiznal Cihlář.

O zastupitelstvu Hamru na Jezeře se často hovoří jako o „rodinném podniku“. Několik zaměstnanců obce je zároveň zastupiteli, což ale zákon nezapovídá. Starostova bývalá manželka je rovněž zastupitelkou a předsedkyní kontrolního výboru. Správcem autokempu je bratranec starostovy současné manželky.

Jednomu ze zastupitelů, který se dostal do exekuce, poskytla obec výhodnou půjčku, čímž si ho mohla zavázat. Situace v zastupitelstvu je poslední volební období tak vyhrocená, že již tři zastupitelky včetně místostarostky rezignovaly.

MF DNES v roce 2018 odhalila, že starosta Milan Dvořák v den komunálních voleb osobně rozdával lidem příspěvky na topnou sezonu 1 500 až 2 000 korun, což mnozí vnímali jako pokus ovlivnit volby, v nichž měl Dvořák poprvé konkurenci. Kritizovala to tehdy i Transparency International. Padla kvůli tomu dokonce stížnost na platnost voleb. Soud však posléze konstatoval, že k ovlivnění voleb dojít nemohlo.