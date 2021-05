V Jeřmanicích nechtějí novou halu, brání se územním plánem

V něm stojí, že podobné stavby mohou mít maximální výšku 18 metrů a to jen za předpokladu, že nenaruší krajinný ráz. Nová hala pro výrobu a skladování by ale měla přesáhnout výšku 25 metrů, čímž by byl silně narušen.

„Mělo by to negativní vliv nejen na obec Jeřmanice, ale i celé údolí sevřené Ještědským hřbetem, Javorníkem a Císařským kamenem, včetně přilehlých chráněných území jako je přírodní park Ještěd či přírodní památka Rádlo. Ty dopady budou nevratné a degradační,“ uvedla starostka Jeřmanic Helena Fiebigerová.



Nové prostory pro lehkou výrobu a skladování už jsou v nabídce k pronájmu u realitní kanceláře Professionals. Hala by dle inzerátu měla být hotová v lednu příštího roku.

Proti záměru ale obec poslala námitky na stavební úřad v Liberci. Žádá, aby projekt posoudil odborník v oboru krajinářské architektury, aby hala byla částečně zapuštěná do země a aby byla osázena takovou zelení, která areál co nejvíc odcloní od okolí.



Na podporu požadavků obce vznikla i petice Stop hale Jeřmanice, kterou iniciovali místní občané.

„Uvědomujeme si, že zamýšlená stavba je situována do průmyslové zóny Jeřmanice, ale objemový i provozní záměr haly nám přijde nepřiměřený. Navíc poškodí životní prostředí i pohodu bydlení v obci,“ stojí v petici.

Lidé se obávají i zvýšeného hluku a dopravní zátěže, stejně jako světelného smogu z haly, který by zasáhl obydlené části Jeřmanic.