Róba znovu září jako před první světovou válkou, vystaví ji v muzeu

Ušité byly mezi roky 1910–1913 v pozdně secesním stylu v lipském módním salonu Julie Kugelmannové a nějaký čas patřily do dámské garderoby libereckého Divadla F. X. Šaldy. Před 70 lety se dostaly do Severočeského muzea v Liberci. To nyní šaty poslalo na restauraci.