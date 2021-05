Krajský úřad zastavil stavbu turnovského domu, který skryl výhled na hory

Povolení je podle krajského úřadu v rozporu se zákonem. Chybí v něm posouzení vlivu stavby na krajinný ráz a vyjádření odboru životního prostředí turnovské radnice.

Budoucí bytový dům pro šest rodin totiž vyrůstá pod vrcholem kopce, odkud byl jeden z nejhezčích výhledů z Turnova na Ještěd, část Jizerských hor a Maloskalsko. Železobetonový skelet všechno zakryl. Vyhlídka od barokního sousoší Tří svatých je tak podle místních zcela zničená.



I když Odbor životního prostředí Městského úřadu v Turnově upozorňoval, že novostavba naruší krajinný ráz, stavební úřad nenechal zhotovit odborný posudek a nevyžádal si ani závazné stanovisko odboru životního prostředí, jak vyžaduje zákon. Místo toho stavbu bez potřebných dokumentů povolil.

Vyrůstající dům vzbudil u veřejnosti tak silnou nevoli, že se starosta Tomáš Hocke za postup úřadu nakonec veřejně omluvil. Sousedé z okolních rodinných domů kolem budoucí nové bytovky pak podali na krajský úřad podnět k přezkumnému řízení. Úřad rozhodl, že stavební povolení je neplatné.

Stavba zatím nesmí pokračovat

„Vše se tedy vrací zpět na stavební úřad do Turnova, kde bude vše přezkoumáno a doplněno o chybějící materiály,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Turnově Eva Honzáková. Do doby, než bude jasné, jak stavební úřad v obnoveném řízení rozhodne, nesmí stavba pokračovat.

„Za samosprávu Turnova budeme uplatňovat požadavek na nezávislé posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, případně další doporučení městského architekta. Mrzí mě, že si stavební úřad ani odbor životního prostředí nevšimly, že takto zásadní stanovisko chybí, a vydaly bez něj stavební povolení,“ řekl starosta Hocke.



I když krajský úřad rozhodl, že vznikající dům ve Slunečné ulici na Vrchhůře nemá platné stavební povolení, další námitky sousedů už neuznal. Ti poukazovali i na to, že kromě narušení krajinného rázu stavba nerespektuje územní plán Turnova a stanovenou výškovou hladinu a svou mohutností neodpovídá okolní zástavbě. Výtka směřovala i na to, že lidé ze sousedních rodinných domů nebyli přizváni jako účastníci stavebního řízení.



Krajský úřad tuto část stížnosti zamítl. Mezi novostavbou a ostatními domy je totiž cesta, kterou vlastní město, a sousedé se tudíž svými pozemky zmíněné parcely nedotýkají.

Místní se cítí podvedeni

„Cítím se podvedeně. Ta cesta byla původně naše, vlastníků okolních nemovitostí. Ale město na nás tlačilo, abychom mu ji prodali. A pak řekli, že nejsme účastníky řízení, protože nemáme společnou přímou hranici s pozemkem bytovky. Přitom už dvacet let platí nález Ústavního soudu z března 2000, který takové jednání označuje za nezákonné,“ zlobí se Markéta Bednaříková, jejíž rodina naproti budoucí bytovce žije.



Stěžovatelé se také obávají, aby Stavební úřad v Turnově nevydal opětovné povolení, které stavbu domu v současné podobě umožní.

„Narušení krajinného rázu je tam naprosto evidentní, na to nemohou získat kladný posudek. Kdo by se pod něj podepsal? Nevím, jak to chtějí řešit,“ dodala Bednaříková.

Jak už dříve uvedl Jakub Šesták, jednatel společnosti Na Vyhlídce, která dům staví, není možné dům jen tak snížit o jedno patro.



„Je to montovaný skelet, konstrukce je vzájemně propojená, nevím, jak by se to technicky mělo provést ani kdo by to zaplatil,“ řekl.

Na nové rozhodnutí má teď stavební úřad v Turnově maximálně 90 dní.