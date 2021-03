Stovky polských aut blokovaly mezinárodní silnici na podporu dolu Turów

Několik stovek osobních aut s polskou poznávací značkou kroužilo mezi kruhovými objezdy Kopaczówem a Sieniawka, které jsou hned za českými hranicemi. Jezdí tamtudy spousta českých kamionů mířících jak do Polska, tak do Německa.

„Chceme blokádou ukázat, že nesouhlasíme s útoky z české strany proti dolu Turów. Musíme k nám přitáhnout pozornost a ukázat, že nejsme pasivní vůči pokusům zničit naše pracoviště. Je to pro dobro našeho regionu a lidí, kteří zde žijí,“ uvedl jeden z polských organizátorů protestu.



„U vás si těžíte uhlí v Bílině a mluvíme vám do toho? Nemluvíme. Ale nám Češi budou říkat, jestli smíme nebo nesmíme těžit uhlí. Tak to ne. V Turówě se těží už přes sto let a celou dobu to nikomu nevadilo, až teď,“ poukazuje Sebastian, jeden ze zaměstnanců dolu Turów.

Auta s polskými vlajkami či s obrázky českého krtečka, nad kterým je nápis Podporuji důl Turów, tak znemožnila dopravu na vytížené mezinárodní silnici. Kolony kamionů se táhly jak na české, tak polské straně. V zácpě přitom kromě českých českých řidičů uvízli i ti z Polska, ale také Německa nebo Rumunska. „Chápu, že někdo může být naštvaný kvůli dolu, ale proč kvůli tomu blokuje silnici? To nic nevyřeší,“ postěžoval si jeden z českých kamioňáků.

Česká republika nedávno podala kvůli dolu žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Požaduje v ní zastavení těžby a také vydání předběžného opatření. Licence k těžbě totiž společnosti PGE, která Turów provozuje, vypršelo vloni v dubnu. Provizorní povolení na dalších šest let, na které PGE odkazuje, bylo podle všeho vydáno s rozporem s evropským právem. Poláci totiž nebrali v potaz námitky z českého a německého příhraničního regionu, který s dolem sousedí. Námitky se týkají ztráty podzemní vody, propadání terénu, hluku a zvýšené prašnosti. PGE ale pochybení odmítá.



„Splňujeme unijní směrnice o ochraně životního prostředí, uzpůsobujeme naše elektrárny a doly stále přísnějším normám a veškeré naše aktivity jsou zákonné. Zrušení těžby uhlí není možné z technických, ekonomických ani sociálních důvod,“ řekl Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE.

Kdyby se důl zavřel dřív než v roce 2044, jak je v plánu, bylo by naráz bez práce kolem 15 tisíc lidí, kteří jsou profesně spjati s dolem a hnědouhelnou elektrárnou, poukazují Poláci.

„Blokádu podporujeme, protože útoky z české strany nepřispívají k rozvoji této příhraniční oblasti. Stojíme za dolem i za lidmi, kteří v něm pracují,“ řekl místostarosta polské Bogatyně Jerzy Stachyra. Organizátoři blokády navíc varují, že pokud se situace nezklidní, budou v protestech i nadále pokračovat.