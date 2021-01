13:00

Co přilákalo lovce v době kamenné do Českého ráje? Přežil by tehdy dnešní člověk? Co vše se dá zjistit z tisíce let starého pylu? A jak přimět detektoráře, aby odevzdávali své nálezy? Na to odpovídá v rozhovoru pro MF DNES archeolog a nově i ředitel Muzea Českého ráje v Turnově Jan Prostředník.