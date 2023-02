Světelné umění na vzestupu. V Praze otevřela Lumia Gallery

Lumia Gallery funguje přes tři měsíce a za jejím vznikem stojí Filip Kočík alias Feex. Fotograf, výtvarník a producent zvažoval její otevření téměř deset let. Společně s ním na projektu spolupracovali Michal Škorpík, akademický sochař Jakub Chocholoušek, světelný inženýr a digitální umělec Ati Sphere.

„Dělal jsem nový cirkus a začala mě pak zajímat možnost propojení akrobacie a tance s projekcemi, tak jsem se v tom začal rozvíjet. Školy na to moc nejsou, člověk se musí naučit osahat si všechny nástroje sám. Nejdůležitější je mít trochu hackerské nastavení mysli, protože celý princip tvorby je založen na nějaké vizuální představě, kterou musíte vlastně vyřešit jako problém. Vymyslet zcela nový systém, aby to fungovalo,“ vysvětluje postup poslední jmenovaný umělec, který vytvořil pro galerii většinu děl: 3D projekce, videomapping nebo LED mapping.

Ati Sphere se tak musí učit pracovat s různými technologiemi. Součástí výstavy jsou mimo jiné i senzory, které se používají pro autonomní vozidla nebo roboty. Interaktivitu v umění vnímá autor světelných děl v tuto chvíli spíše jako okrajovou záležitost. „Určitě má ale potenciál, jen o její tvůrce asi nebude takový zájem jako třeba o lidi, co dělají malbu na AVU,“ míní.

Náznaky, že by nejen interaktivní ale obecně digitální umění u českých návštěvníků fungovat mohlo, přinesly už úspěšné výstavy eMotion s díly Alfonse Muchy nebo Bylo nebylo s rozpohybovanými obrazy Clauda Moneta, Vincenta van Gogha, Augusta Renoira.

Z výstavy v pražské Lumia Gallery (2023)

Sám Ati Sphere by v budoucnu rád své autorské živé umění prodával sběratelům. „Je to ale technologicky dost náročné, musím to ještě vymyslet, takové dílo totiž musí umělec nadále i nějak spravovat. Myslím, že by tu zájem byl, třeba videoart se taky prodává,“ podotýká.

Do budoucna by Lumia Gallery mohla se svými výstavami putovat. V tuto chvíli je otevřena od pondělí do neděle od 10 do 20 hodin.