Karlův most i sídliště za pandemie. Vítěz Czech Press Photo zve na výstavu

„V březnu 2020 pandemie koronaviru dorazila do České republiky a vláda přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Ulice většiny měst se vyprázdnily a to byla příležitost pro fotografy k zachycení záběrů všeobecně tíživé atmosféry. Ani na okamžik jsem neváhal a vyrazil do pražských ulic zachycovat tuto historickou událost,“ vzpomíná.



Nejdříve Vondrouš fotografoval hlavně život v centru hlavního města, fotil na Karlově mostě či Hradčanském náměstí, později se však vydal i na sídliště a okraj Prahy. Rozhodl se tak navázat na svůj cyklus z roku 2010 Fragmenty metropole, který byl oceněn stipendiem pražského primátora v soutěži Czech Press Photo.

Druhá část výstavy se věnuje portrétům cestujících ve vagonech metra ve stanici Vyšehrad.

„Fotograf využil paprsky zapadajícího slunce, které v podvečer na několik málo okamžiků proudí do vestibulu stanice. Kombinace světla s výrazy cestujících v rouškách nebo v respirátorech vytvořily zajímavý soubor,“ láká na výstavu galerie Czech Photo Centre se sídlem v Nových Butovicích.

„Z upřených pohledů pasažérů mnohdy až mrazilo, jako by si vozili jakési vlastní životní příběhy. Často jsem si pokládal otázku – o čem každý z nich v ten moment asi přemýšlí, jak každého z nich tato těžká doba asi zasáhla?“ klade otázku Vondrouš.

Výstava se řídí aktuálními nařízeními vlády, tudíž se návštěvníkům prozatím otevře pouze prostřednictvím online vernisáže a prohlídky.

Trvat by měla do 28. února a v případě, že bude otevření galerií povoleno, do Czech Photo Centre mohou návštěvníci zavítat od úterý do pátku od 11 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin.



Roman Vondrouš pracuje pro Českou tiskovou kancelář a loni získal ocenění Fotograf roku v rámci soutěže Czech Press Photo. Narodil se v roce 1975 v Pardubicích a absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, kde nyní na pokračuje jako doktorand.

Je laureátem první ceny v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v národní soutěži Czech Press Photo.