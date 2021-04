World Press Photo vyhrálo covidové objetí seniorky s pečovatelkou

Podle fotografa Kevina WY Lee, kreativního ředitele letošního ročníku soutěže, se fotografie dánského reportéra stala ikonickým obrazem pandemie covid-19. Zvěčňuje podle něj lidskou zranitelnost, ztrátu i bolest, zároveň však i schopnost odolat a přežít. „Když tu fotografii budete sledovat dostatečně dlouho, uvidíte křídla – symbol naděje,“ upozorňuje.

Autorem nejlepší fotografické série loňského roku je Antonio Faccilongo, který zachytil jak izraelsko-palestinský konflikt dlouhodobě zasahuje do rodinných a partnerských životů Palestinců vězněných v Izraeli. „Toto je příběh boje člověka v 21. století, příběh o těch, jejichž hlas nebyl vyslyšen, prostřednictvím nás jako poroty však může být,“ komentuje jeden z organizátorů soutěže Ahmed Najm rozhodnutí zvolit za vítěznou právě tuto sérii.

Ceny se kromě hlavních kategorií již tradičně udílejí i v dalších osmi odvětvích. Vítěze všech si můžete prohlédnout v přiložené galerii. V kategorii Životní prostředí například uspěla fotka lachtana, který pod vodou sleduje respirátor. Autor snímku Ralph Pace tím chtěl upozornit na množství jednorázového odpadu, který v průběhu pandemie lidstvo produkuje. Podle dat BBC jde každý měsíc o 129 miliard obličejových masek a 65 miliard rukavic.

Se sérií z prostředí Náhorního Karabachu pak uspěl v kategorii Reportáž Valery Melnikov, porotci ocenili také snímek ohrožené Rothschildovy žirafy od fotoreportérky CNN Ami Vitale a cena míří i do Austrálie. V kategorii Sport uspěl Adam Pretty se snímkem německého sportovce, který místo horolezecké stěny trénuje na hromadě klád. Vítězové všech kategorií letos pocházeli z 28 zemí světa. Ceny míří do Argentiny, Kanady, Dánska, Polska, Ruska, Myanmaru nebo na Filipíny.

V posledních letech kromě fotografické soutěže organizátoři souběžně vyhlašují i takzvanou Digital Storytelling Contest, ve které mohou uspět autoři videí a dalších digitálních projektů. Letos oceněná díla reflektovala stejně jako v případě fotografické soutěže pandemii, klimatické změny i sociální nepokoje.

Vítězné video autorské dvojice Yang Shenlai a Tang Xiaolan například reflektuje telefonní komunikaci rodiny z Wu-chanu, jejíž součástí jsou i poslední slova některých členů. V interaktivní kategorii pak uspěl projekt, jenž je rekonstrukcí prvních sedm dní nepokojů v Minneapolisu po vraždě George Floyda.

World Press Photo se udílí od roku 1955 a je celosvětově považováno za nejprestižnější fotožurnalistické ocenění. Z českých fotografů se letos do nominací neprobojoval nikdo. Do soutěže se přihlásilo v rámci tohoto ročníku 4 315 fotografů ze 130 zemí. Poroty musely ohodnotit téměř 74,5 tisíc snímků a veškeré hodnocení se odehrálo online.



Tradiční soutěžní výstava, která World Press Photo doprovází, se měla veřejnosti otevřít 17. dubna v Amsterdamu, pandemická opatření však prozatím její otevření nedovolují. Organizátoři ji však plánují otevřít, jakmile to bude možné a v dalších měsících by ji rádi vyslali i do Hamburku nebo Mexico City. Zdali se výstava dostane i do Prahy, v tuto chvíli není jasné.