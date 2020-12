Kdy vám začalo docházet, kým Josef Lada byl?

Viktor: Myslím, že ho objevujeme stále, ale asi to začalo někdy ve školce. Postupem času nám to čím dál víc připomínalo i okolí.

Martin: To je pravda. Vzpomínám, že když jsem jezdil na tábory, prokeclo se hned v autobuse, že jsem Ladův pravnuk. Nechtěli mi to věřit. Jinak jsme ale měli odjakživa doma jeho knihy i obrázky, byli jsme jím obklopeni prakticky pořád. Stejně to teď mají i mé děti.